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Пышный бюст 62-летней мамы Дана Балана сводит с ума всех мужчин (фото)

Автор: Светлана Мащенко

Мама Дана Балана продолжает покорять своей неувядающей красотой

Мама Дана Балана Людмила этой весной покорила украинцев своей красотой, талантом и шикарной энергетикой. 62-летняя блондинка известна в Румынии, как певица и телеведущая. А ее появление на "Голосе країни" вызвало невероятный фурор и попало в YouTube-тренды.

Людмила продолжает удивлять в Instagram своей неувядающей красотой, очарованием, харизмой и соблазнительными формами. Девушка (не побоимся этого слова) доказывает, что возраст - не помеха для того, чтобы гордо нести свою красоту и делиться ею с почитателями.

На новом фото красотка предстала перед нами в романтическом платье цвета фуксии в крупный белый горох. Наряд великолепно подчеркнул фигуру Людмилы и оттенил ее загорелую кожу.

"Ты сегодня не властен над завтрашним днем, Твои замыслы завтра развеются сном! Ты сегодня живи... Ты - не вечен, как все в этом мире земном", - подписала фото девушка.

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Мама Дана Балана Людмила (фото: instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila)

Подписчики восторгаются красоткой и желают ей всего самого лучшего в комментариях.

  • "Невероятная. Очень любим и скучаем,
  • Восхищаемся мудрым подходом к жизни... Ценным для многих, спасибо!
  • Вы пример для подражания! Будте счастливы и радуйте нас чаще!
  • Как всегда обалденно".

Ранее мы писали, что появились новые подробности "романа" Тины Кароль и Дана Балана.

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