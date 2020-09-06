Пишний бюст 62-річної мами Дана Балана зводить з розуму всіх чоловіків (фото)

Мама Дана Балана продовжує підкорювати своєю нев'янучою красою
Мама Дана Балана Людмила цієї весни підкорила українців своєю красою, талантом і шикарною енергетикою. 62-річна білявка відома в Румунії, як співачка і телеведуча. А її поява на "Голосі країни" викликала неймовірний фурор і потрапила в YouTube-тренди.
Людмила продовжує дивувати в Instagram своєю нев'янучою красою, чарівністю, харизмою і спокусливими формами. Дівчина (не побоїмося цього слова) доводить, що вік - не перешкода для того, щоб гордо нести свою красу і ділитися нею з шанувальниками.
На новому фото красуня постала перед нами в романтичній сукні кольору фуксії у великий білий горох. Вбрання чудово підкреслило фігуру Людмили і відтінило її засмаглу шкіру.
"Ти сьогодні не владний над завтрашнім днем, Твої задуми завтра розвіються сном! Ти сьогодні живи... Ти - не вічний, як все в цьому світі земному", - підписала фото дівчина.
Мама Дана Балана Людмила (фото: instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila)
Підписники захоплюються красунею і бажають їй всього найкращого в коментарях.
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