Пишний бюст 62-річної мами Дана Балана зводить з розуму всіх чоловіків (фото)

Мама Дана Балана Людмила цієї весни підкорила українців своєю красою, талантом і шикарною енергетикою. 62-річна білявка відома в Румунії, як співачка і телеведуча. А її поява на "Голосі країни" викликала неймовірний фурор і потрапила в YouTube-тренди.

Людмила продовжує дивувати в Instagram своєю нев'янучою красою, чарівністю, харизмою і спокусливими формами. Дівчина (не побоїмося цього слова) доводить, що вік - не перешкода для того, щоб гордо нести свою красу і ділитися нею з шанувальниками.

На новому фото красуня постала перед нами в романтичній сукні кольору фуксії у великий білий горох. Вбрання чудово підкреслило фігуру Людмили і відтінило її засмаглу шкіру.

"Ти сьогодні не владний над завтрашнім днем, Твої задуми завтра розвіються сном! Ти сьогодні живи... Ти - не вічний, як все в цьому світі земному", - підписала фото дівчина.

Мама Дана Балана Людмила (фото: instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila)

Підписники захоплюються красунею і бажають їй всього найкращого в коментарях.

"Неймовірна. Дуже любимо і сумуємо,

Захоплюємося мудрим підходом до життя... Цінним для багатьох, спасибі!

Ви приклад для наслідування! Будьте щасливі і радуйте нас частіше!

Як завжди круто".

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