Пышнотелая Эшли Грэм засыпала сеть "горячими" фото с отдыха в Италии

Эшли Грэм вместе с любимым мужем Джастином Эрвином недавно отправилась на отдых в Италию. Уже в течение нескольких дней поток ярких кадров с живописных мест не прекращается. Вместе со своими друзьями они катаются на яхте, купаются, загорают и наслаждаются жизнью по полной. Недавно она добавила новую яркую серию снимков. Она предстала на яхте в компании любимого супруга. Фото, к слову, получились очень трогательными.

Эшли и Джастин на отдыхе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Девушка позирует в сиреневом купальнике ретро-фасона собственной марки Swimsuits For All с белыми вставками на груди и поясом на талии, который подчеркнул ее пышные формы. Дополнили образ множество массивных золотых цепочек с подвесками от Forevermark, крупные солнцезащитные очки, серьги-кольца и широкополая шляпка. Джастин надел ярко-красные плавки с растительным принтом, круглые солнцезащитные очки и также золотые аксессуары.

Эшли любит демонстрировать свою сексуальность (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли опубликовала пару общих с мужем фото, где они сидят на яхте, обнявшись, и смотрят вдаль. Лазурная вода, скалы, безоблачное небо… Кадры получились по-настоящему романтичными и по-летнему беззаботными. "Ты мне нужен навсегда, Джастин, потому что ты любишь меня в моих лучших проявлениях (на лодке в Италии) и в моих худших (слишком много чемоданов в Италии)", – пошутила знаменитая красотка.

Пышнотелая Эшли в Италии (фото: instagram.com/ashleygraham)

В сториз пышнотелая модель добавила контент погорячее. Она показала кадры в весьма соблазнительных позах, которые полной мерой продемонстрировали ее роскошное тело. Над которым, кстати, она регулярно и упорно трудится.

Девушка счастлива и делится счастьем с поклонниками (фото: instagram.com/ashleygraham)

К слову, Эшли, которая обожает спорт и всегда выступает за здоровый образ жизни, в этот раз не стала себе не в чем отказывать. Девушка показала массу фото, где она ест разнообразные блюда и десерты. Многие из них она посоветовала своим фолловерам. Фаворитами пышнотелой звезды стали паста из цукини и паста с желтыми помидорами.