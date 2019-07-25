Пишнотіла Ешлі Грем засипала мережу "гарячими" фото з відпочинку в Італії

Ешлі Грем разом з коханим чоловіком Джастіном Ервіном нещодавно вирушила на відпочинок до Італії. Вже протягом декількох днів потік яскравих кадрів з мальовничих місць не припиняється. Разом зі своїми друзями вони катаються на яхті, купаються, засмагають і насолоджуються життям по повній. Нещодавно вона додала нову яскраву серію знімків. Вона постала на яхті в компанії коханого чоловіка. Фото, до речі, вийшли дуже зворушливими.

Ешлі і Джастін на відпочинку (фото: instagram.com/ashleygraham)

Дівчина позує в бузковому купальнику ретро-фасону власної марки Swimsuits For All з білими вставками на грудях і поясом на талії, який підкреслив її пишні форми. Доповнили образ безліч масивних золотих ланцюжків з підвісками від Forevermark, великі сонцезахисні окуляри, сережки-кільця і крислатий капелюшок. Джастін надів яскраво-червоні плавки з рослинним узором, круглі сонцезахисні окуляри і також золоті аксесуари.

Ешлі любить демонструвати свою сексуальність (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі опублікувала кілька спільних з чоловіком фото, де вони сидять на яхті, обійнявшись, і дивляться в далечінь. Блакитна вода, скелі, безхмарне небо... Кадри вийшли по-справжньому романтичними і по-літньому безтурботними. "Ти мені потрібен назавжди, Джастін, тому що ти любиш мене в моїх кращих проявах (на човні в Італії) і в моїх найгірших (занадто багато валіз в Італії)", – пожартувала знаменита красуня.

Пишнотіла Ешлі в Італії (фото: instagram.com/ashleygraham)

У сторіз пишнотіла модель додала контент погарячіше. Вона показала кадри в дуже спокусливих позах, які повною мірою продемонстрували її розкішне тіло. Над яким, до речі, вона регулярно і наполегливо трудиться.

Дівчина щаслива і ділиться щастям з шанувальниками (фото: instagram.com/ashleygraham)

До речі, Ешлі, яка обожнює спорт і завжди виступає за здоровий спосіб життя, в цей раз не стала собі ні в чому відмовляти. Дівчина показала масу фото, де вона їсть різноманітні страви та десерти. Багато з них вона порадила своїм фоловерам. Фаворитами пишнотілу зірки стали паста з цукіні та паста з жовтими помідорами.