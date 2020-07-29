Пышки могут все: Alyona Alyona намерена бороться за победу в шоу Танці з зірками

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona начала активно худеть и удивлять поклонников первыми результатами. Как оказалось, артистка делает это не просто так и теперь получила новые возможности попробовать свои силы в непривычном для нее деле. Она смело приняла эстафету от звездных коллег и уже осенью предстанет перед поклонниками на главном паркете страны – на шоу Танців з зірками.

В проект ее пригласил ведущий Дмитрий Танкович в рамках ежегодного челленджа #танціззіркамиchallenge.

"Это новый опыт для меня. Хочется себя испытать и доказать, что пышки могут все. Я надеюсь, что буду выглядеть органично во всех стилях, потому что есть внутренний стержень, мне есть что рассказать зрителям", - интригует Alyona Alyona.

Alyona Alyona (фото: пресс-служба)

Исполнительницу не пугает отуствтвие танцевального опыта. Она признается, что в 5-м классе с ходила в танцевальный кружок, где вместе с другими детьми разучивала вальс.

Алена также призналась, почему решилась активно худеть. Так, она на следующий день, после празднования 29-летия поставила цель - сбросить 29 килограммов и тут же приступила к ее воплощению в жизнь. Менее чем за полтора месяца артистке удалось избавиться 10 лишних кило.

"Для начала для меня было самое сложное отказаться от сладкого, а это касается и черешни, и клубники", - рассказала Алена и призналась, что находится на пороге сахарного диабета, поэтому пересмотр меню стал для нее жизненно важным решением.

Напомним, что ранее Alyona Alyona показала другую сторону Бали и сняла клип на остросоциальную тематику.