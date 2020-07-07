Прятать такую красоту нельзя: Ким Кардашьян показала удивительно стройную фигуру на архивных "горячих" фото

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда запостила свой архив

Светская львица, модель и Instagram-селебрити Ким Кардашьян порадовала поклонников не одной, а целым десятком "горячих" фото. Как рассказала Ким в подписи под каруселью, эти фото «пылятся» у нее в телефоне давно. Но на карантине у супруги Канье Уэста наконец нашлось время разобрать их. Другими словами, звезда решила, что такому добру нельзя пропадать даром, так что поклонники красоты и таланта звезды есть чем заняться, например, рассматривать аутфиты знаменитости.

Ким выглядит такой же соблазнительной, как и сейчас (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Вы наверняка помните некоторые из этих нарядов? Листайте вправо, чтобы увидеть еще больше», – написала Ким. На первом фото Ким стоит в красном соблазнительном платье на тонких бретельках, которое прекрасно подчеркивает смуглую загорелую кожу знаменитости. На следующем она в белом ультракоротком платье с шифоновыми вставками, которое наверняка готовилось для выхода в свет. Есть среди этих фото и наряды скорее напоминающие школьную учительницу, а может, даже ученицу, чем главную соблазнительницу Instagram.

Архивные фото Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нельзя не заметить ряды разнообразной обуви, видимо, звезда, перемерила все, что есть в шкафу, чтобы выглядеть на все сто. А вот прическу практически на всех фото потенциальная первая леди США сделала высокую, видимо, посчитав, что так ее луки будут смотреться более выигрышно. Поклонники сразу же завалили сеть лавной комментариев и восхищений: «Ким, спасибо, попробую сделать подобный лук на следующую вечеринку!», «Ты самая красивая в мире, спасибо, что делишься!», «Мы тебя любим!», «Пожалуйста оставайся такой же восхитительной и не забывай о нас».