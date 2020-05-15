"Прям больновато стало": Алина Гросу поразила своей суперспособностью (видео)

Алина Гросу с удовольствием общается со своими поклонниками в сети. Во время карантина певица стала регулярно выкладывать видео из серии "Готовим с Гросу", в которых делится своими любимыми рецептами и показывает процесс готовки. Также 24-летняя артистка делится деталями своей жизни - к примеру, она рассказала об отношениях с мужем Александром и призналась, что никогда не просила у него подарков или цветов. А в новом ролике в своем Instagram звезда решила похвастаться своей необычной суперспособностью.

Алина поведала, что у нее очень гибкие суставы и она легко может сесть на шпагат, а также экстремально согнуть пальцы или руки. Артистка наглядно продемонстрировала свои умения на видео, сгибая пальцы и кисти рук в разные стороны.

В ролике Гросу предстала в облегающем черном платье с полупрозрачными вставками, а также милыми двумя косичками.

"#моясуперспособность Подумала, что этого вы точно обо мне не знаете, у меня очень гибкие суставы и они гнутся в разные стороны)) я до сих пор сажусь на шпагаты, хотя гимнастикой с 3-х лет не занимаюсь)) а что необычного (но бесполезного) умеете делать вы?" - поделилась артистка.

Пораженные поклонники принялись комментировать увиденное - некоторые признались, что им сложно на такое смотреть, и поинтересовались, не больно ли Алине.

Это наверное круто, но я не могу смотреть, как люди сгибают пальцы, руки

Вмію моргати однією бровою

Талантливый человек талантлив во всем!

Класс. Я так не умею! Ты большая умничка!

Пальцы тоже могу так согнуть

Вааау

Попробовала так согнуть руку, захрустела... Разбудила дочку

Спасибо, я сломала кисть и палец в попытках повторить

Офигеть, мне прям больновато стало

Алина, пора снимать акроьатическо - гимнастический клип!

Огогоошеньки! А я вмію одним зрачком ока дивитись прямо, іншим в сторону)), це цікаво

Прикольно Алина супер ,красотуля!!

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Алина Гросу призналась, что могла не выйти замуж.