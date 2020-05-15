"Прям боляче стало": Аліна Гросу вразила своєю суперздатністю (відео)

Співачка зізналася, що у неї дуже гнучкі суглоби - і наочно показала
Аліна Гросу з задоволенням спілкується зі своїми шанувальниками в мережі. Під час карантину співачка стала регулярно викладати відео з серії "Готуємо з Гросу", в яких ділиться своїми улюбленими рецептами і показує процес готування. Також 24-річна артистка ділиться деталями свого життя - наприклад, вона розповіла про стосунки з чоловіком Олександром і зізналася, що ніколи не просила в нього подарунків або квітів. А в новому ролику у своєму Instagram зірка вирішила похвалитися своєю незвичайною суперздатністю.
Аліна розповіла, що у неї дуже гнучкі суглоби і вона легко може сісти на шпагат, а також екстремально зігнути пальці або руки. Артистка наочно продемонструвала свої вміння на відео, згинаючи пальці та кисті рук у різні боки.
У ролику Гросу з'явилася у відвертій чорній сукні з напівпрозорими вставками, а також милими двома кісками.
"#моясуперспособность Подумала, що цього ви точно про мене не знаєте, у мене дуже гнучкі суглоби і вони гнуться в різні сторони)) я до сих пір сідаю на шпагати, хоча гімнастикою з 3-х років не займаюся)) а що незвичайного (але марного) ви вмієте робити?" - поділилася артистка.
Уражені шанувальники почали коментувати побачене - деякі зізналися, що їм складно на таке дивитися, і поцікавилися, чи не боляче Аліні.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Аліна Гросу зізналася, що могла не вийти заміж.
Автор: Марина Настевіч