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На корточках и в тапках: Надя Дорофеева поразила дерзким спортивным образом

Lite » Мода 31.05.2019 - 10:28
На корточках и в тапках: Надя Дорофеева поразила дерзким спортивным образом
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица предстала на фото в образе стильной "гопницы"

Надя Дорофеева не устает будоражить и поражать поклонников необычными и очень эффектными образами. Не успели фаны отойти от соблазнительного фото певицы в чулках, как она продемонстрировала новый аутфит - на этот раз в дерзком спортивном стиле.

На снимке Надя запечатлена в черном спортивном костюме от Adidas, а также в тапочках с мехом. Волосы артистки заплетены в высокую необычную косу, при этом несколько прядей красиво растрепались у лица. Отличительной особенностью фото является также поза исполнительницы - она сидит на корточках у двери какого-то гаража.

На корточках и в тапках: Надя Дорофеева поразила дерзким спортивным образом

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Таким образом Дорофеева поздравила знаменитый бренд с днем рождения.

"Happy birthday @adidasukraine !!!! 70 years  #shareyourstripes", - написала артистка.

На корточках и в тапках: Надя Дорофеева поразила дерзким спортивным образом

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Новые фото вызвали бурные обсуждения среди подписчиков Нади - многим подобный образ понравился и они назвали ее "плохой девчонкой".

  • "Все Бомбически на тебе. Шикарно!"
  • "Стильняжка"
  • "Hot bad girl"
  • "На районе все спокойно?))"
  • "Шикарный образ"
  • "Наша модница"
  • "Любимая гопота"
  • "Какая же крутая"
  • "Вау! Вот это лук! Надя, тебе идёт любая одежда. Ты всегда выглядишь отлично"
  • "Вау, какая причёска!"
  • "Босячка"
  • "Пацанка базару нет"
  • "Даже пятки от земли не оторвали! Надя, вы прекрасны"
  • "Пятки не подняла, район не потеряла"

Напомним, ранее "неоновая" Дорофеева оторвалась на вечеринке в ультракоротких шортах и боди с глубоким декольте. 

Также до этого Надя Дорофеева блеснула длинными ногами за судейским креслом "Голос. Діти".

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Новости Украины певецНадя Дорофееваобраз
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