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Просто загляденье: Осадчая в костюме от украинского дизайнера покорила стилем в Париже

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.10.2019 - 09:53
Просто загляденье: Осадчая в костюме от украинского дизайнера покорила стилем в Париже
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая в столице Франции не только отдыхает, но и работает

Катя Осадчая прибыла в Париж не только поработать, но и отдохнуть. Она отправилась в столицу Франции в компании мужа Юрия Горбунова и успела насладится местными достопримечательностями, в частности, посетить музей Орсе и полюбоваться Эйфелевой башней. А 2 октября телеведущая вместе с супругом, а также другими украинскими звездами Олей Поляковой и Лесей Никитюк отправилась на показ новой коллекции украинского дизайнера Андре Тана, который состоялся на 22-й Avenue de Messine в Париже ( адрес Посольства Украины во Франции). Катя поделилась в Instagram фото с мероприятия, а также опубликовала романтические снимки с мужем, сделанные на парижских улочках.

На фото в профиле теледива запечатлена в брючном черном костюме украшенном блестками от Andre Tan с укороченным жакетом. Она дополнила лук удобными кроссовками, но для появления в кадре сменила их на лодочки и надела шляпу с широкими полями.

"Відпочили, треба і попрацювати", - подписала фото Катя.

Просто загляденье: Осадчая в костюме от украинского дизайнера покорила стилем в Париже

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Просто загляденье: Осадчая в костюме от украинского дизайнера покорила стилем в Париже

Фото: Катя Осадчая и Оля Полякова (фото: instagram/lyutovalexey)

Поклонникам образ теледивы явно пришелся по душе - они не смогли удержаться от комплиментов.

  • Катюша всегда удивляет своими нарядами, просто загляденье!
  • Стильно
  • Ну очень хороша!!! Просто прелесть
  • Костюм супер!
  • Класнюча, як завжди
  • Вы очень красивая
  • Як завжди чарівна!
  • Катруся, Ви просто чарівна

Скриншот комментариев

В сториз Катя показала романтическую прогулку с мужем. Пара провела время в Люксембургском саду и побывала в Пантеоне в Латинском квартале, а вечером отправилась в ресторан с видом на Эйфелеву башню.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Париже (instagram.com/kosadcha)

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