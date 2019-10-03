Просто загляденье: Осадчая в костюме от украинского дизайнера покорила стилем в Париже

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая в столице Франции не только отдыхает, но и работает

Катя Осадчая прибыла в Париж не только поработать, но и отдохнуть. Она отправилась в столицу Франции в компании мужа Юрия Горбунова и успела насладится местными достопримечательностями, в частности, посетить музей Орсе и полюбоваться Эйфелевой башней. А 2 октября телеведущая вместе с супругом, а также другими украинскими звездами Олей Поляковой и Лесей Никитюк отправилась на показ новой коллекции украинского дизайнера Андре Тана, который состоялся на 22-й Avenue de Messine в Париже ( адрес Посольства Украины во Франции). Катя поделилась в Instagram фото с мероприятия, а также опубликовала романтические снимки с мужем, сделанные на парижских улочках.

На фото в профиле теледива запечатлена в брючном черном костюме украшенном блестками от Andre Tan с укороченным жакетом. Она дополнила лук удобными кроссовками, но для появления в кадре сменила их на лодочки и надела шляпу с широкими полями.

"Відпочили, треба і попрацювати", - подписала фото Катя.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Фото: Катя Осадчая и Оля Полякова (фото: instagram/lyutovalexey)

Поклонникам образ теледивы явно пришелся по душе - они не смогли удержаться от комплиментов.

Катюша всегда удивляет своими нарядами, просто загляденье!

Стильно

Ну очень хороша!!! Просто прелесть

Костюм супер!

Класнюча, як завжди

Вы очень красивая

Як завжди чарівна!

Катруся, Ви просто чарівна

Скриншот комментариев

В сториз Катя показала романтическую прогулку с мужем. Пара провела время в Люксембургском саду и побывала в Пантеоне в Латинском квартале, а вечером отправилась в ресторан с видом на Эйфелеву башню.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Париже (instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая очаровала шикарным образом на конкурсе красоты Мисс Украина 2019.