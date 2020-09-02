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Просто великолепна: 51-летняя Дженнифер Лопес поразила сеть молодым внешним видом

Среда 02 сентября 2020 21:32
Просто великолепна: 51-летняя Дженнифер Лопес поразила сеть молодым внешним видом
Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Певица запостила новое селфи

Дженнифер Лопес показала новое фото в простом повседневном образе, на котором выглядит привлекательно и молодо даже без продуманного до мелочей лука. Звезда сделала минимальный макияж, подчеркнув тонкой растушеванной стрелкой глаза, на кожу нанесла тонкий слой золотистого хайлайтера, а на губы – нежного оттенка блеск. Волосы Лопес уложила на прямой пробор, выпрямив их утюжком.

Просто великолепна: 51-летняя Дженнифер Лопес поразила сеть молодым внешним видом

Новое фото Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

С помощью этого фото Дженнифер Лопес решила не просто покрасоваться своей неувядающей внешностью. Таким образом, она привлекает внимание к движению #VoteLikeAMadre. Кампания побуждает избирателей выступить в поддержку кандидатов, которые планируют уделять приоритетное внимание действиям по борьбе с изменением климата.

«Макс и Эмма – мой мир. Когда я думаю о том, какой будет их жизнь, если мы проигнорируем значительное влияние изменения климата на нашу планету, это разбивает мне сердце. Нам нужно что-то делать и действовать СЕЙЧАС. Вот почему я обещаю #VoteLikeAMadre кандидатам, которые верят в науку и будут работать над защитой окружающей среды...», – написала она.

Просто великолепна: 51-летняя Дженнифер Лопес поразила сеть молодым внешним видомПевица выглядит роскошно (фото: instagram.com/jlo)

Пока одни обсуждали кампанию и ее планы, другие не могли сдержать слов восторга от того, как замечательно выглядит певица. «Как бы там ни было, но ты прекрасна», «Ты божественна», «Ты само вдохновение», «Женщина, ты меня окрыляешь», «Люблю тебя, королева», «Это самое сладкое и прекрасное, что я видел сегодня», «Ты просто прекрасная мама для Макса и Эммы. Я люблю тебя», – продолжают сыпаться комплименты на звезду.

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Новости Украины певецДженнифер Лопес
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