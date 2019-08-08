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Просто прелесть! Счастливая Тодоренко впервые показала лицо подросшего сыночка


Сын телеведущей совершил свой первый дебьют на съемочной площадке

Регина Тодоренко долго скрывала лицо своего сыночка Михаила, хоть мальчик появился на свет в декабре прошлого года. Она охотно рассказывала о материнстве, делилась радостями и пережатиями и публиковала фото, на которых не было видно лица малыша. Ее муж, музыкант Влад Топалов часто показывал подписчикам снимки в компании своего "сладкого человечка", как он называет Мишу, причем даже в полный рост, но мальчик был отвернут от камеры. И , наконец, свершилось! Регина впервые снялась вместе с сыночком, показав счастливого малыша публике.

Кадры с мамой и мальчиком были сделаны в рамках рекламной фотосессии для одного из брендов по производству памперсов, сообщает издание Woman.ru. Веселый малыш позировал вместе со звездной мамой, умиляя окружающих пухлыми румяными щечками и обезоруживающей беззубой улыбкой. Снимки тут же попали на фан-странички Регины и Влада в Instagram.

Фото: Регина Тодоренко с сыночком (instagram.com/family.t_t)

На одном из кадров телеведущая держит сына на руках, а на втором – лежит рядом с ним на кровати, поглаживая спинку, пока малыш спит.

Фото: Регина Тодоренко с сыночком (instagram.com/reginatodorenko12_)

Поклонники пришли в восторг от трогательных снимков мамы с Мишей. Они оставили теплые слова и пожелания Регине и малышу.

  • Классный парнишка с красавицей мамой
  • Такой хорошенький, просто прелесть! Почему бы нет - там и мама, и папа супер
  • Классные!
  • Оба хороши и веселы! Счастья, здоровья всей семье!
  • Очаровашка
  • Симпапусик
 

Скриншот комментариев (instagram.com/family.t_t)

Ранее в эмоциональном посте Регина сама сообщила о дебюте сыночка и первом съемочном опыте. "Ты впервые побывал не ЗА кадром, а В кадре; делить с тобой одну съемочную площадку - это большое счастье, а самое трогательное чувство для матери (которое я испытала сегодня) - это гордость, огромная гордость не за себя, а за сына, которому рукоплескала стоя вся съемочная команда!" - написала гордая Регина в своем "послании в будущее" для сына.

Ранее Влад Топалов растрогал эмоциональным снимком с сыном Мишей и сделал трогательное признание.

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