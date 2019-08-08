Просто прелесть! Счастливая Тодоренко впервые показала лицо подросшего сыночка

Регина Тодоренко долго скрывала лицо своего сыночка Михаила, хоть мальчик появился на свет в декабре прошлого года. Она охотно рассказывала о материнстве, делилась радостями и пережатиями и публиковала фото, на которых не было видно лица малыша. Ее муж, музыкант Влад Топалов часто показывал подписчикам снимки в компании своего "сладкого человечка", как он называет Мишу, причем даже в полный рост, но мальчик был отвернут от камеры. И , наконец, свершилось! Регина впервые снялась вместе с сыночком, показав счастливого малыша публике.

Кадры с мамой и мальчиком были сделаны в рамках рекламной фотосессии для одного из брендов по производству памперсов, сообщает издание Woman.ru. Веселый малыш позировал вместе со звездной мамой, умиляя окружающих пухлыми румяными щечками и обезоруживающей беззубой улыбкой. Снимки тут же попали на фан-странички Регины и Влада в Instagram.

Фото: Регина Тодоренко с сыночком (instagram.com/family.t_t)

На одном из кадров телеведущая держит сына на руках, а на втором – лежит рядом с ним на кровати, поглаживая спинку, пока малыш спит.

Фото: Регина Тодоренко с сыночком (instagram.com/reginatodorenko12_)

Поклонники пришли в восторг от трогательных снимков мамы с Мишей. Они оставили теплые слова и пожелания Регине и малышу.

Классный парнишка с красавицей мамой

Такой хорошенький, просто прелесть! Почему бы нет - там и мама, и папа супер

Классные!

Оба хороши и веселы! Счастья, здоровья всей семье!

Очаровашка

Симпапусик

Скриншот комментариев (instagram.com/family.t_t)

Ранее в эмоциональном посте Регина сама сообщила о дебюте сыночка и первом съемочном опыте. "Ты впервые побывал не ЗА кадром, а В кадре; делить с тобой одну съемочную площадку - это большое счастье, а самое трогательное чувство для матери (которое я испытала сегодня) - это гордость, огромная гордость не за себя, а за сына, которому рукоплескала стоя вся съемочная команда!" - написала гордая Регина в своем "послании в будущее" для сына.

Ранее Влад Топалов растрогал эмоциональным снимком с сыном Мишей и сделал трогательное признание.