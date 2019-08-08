Просто прелесть! Щаслива Тодоренко вперше показала обличчя підрослого синочка

Регіна Тодоренко довго приховувала обличчя свого синочка Михайла, хоч хлопчик з'явився на світ у грудні минулого року. Вона охоче розповідала про материнство, ділилася радощами і пережатиями і публікувала фото, на яких не було видно обличчя малюка. Її чоловік, музикант Влад Топалов часто показував підписникам знімки в компанії свого "солодкого чоловічка", як він називає Мішу, причому навіть в повний зріст, але хлопчик був відвернутий від камери. І , нарешті, здійснилося! Регіна вперше знялася разом з синочком, показавши щасливого малюка публіці.

Кадри з мамою і хлопчиком були зроблені в рамках рекламної фотосесії для одного з брендів з виробництва памперсів, повідомляє видання Woman.ru. Веселий малюк позував разом із зірковою мамою і зворушив оточуючих повними рум'яними щічками і щирою беззубою посмішкою. Знімки тут же потрапили на фан-сторінки Регіни і Влада в Instagram.

Фото: Регіна Тодоренко з синочком (instagram.com/family.t_t)

На одному з кадрів телеведуча тримає сина на руках, а на іншому – лежить поруч з ним на ліжку, погладжуючи спинку, поки малюк спить.

Фото: Регіна Тодоренко з синочком (instagram.com/reginatodorenko12_)

Шанувальники прийшли в захват від зворушливих знімків мами з Мішею. Вони залишили теплі слова і побажання Регіні і малюкові.

Класний хлопчина з красунею мамою

Такий гарненький, просто краса! Чому б ні - там і мама, і тато супер

Класні!

Обидва гарні і веселі! Щастя, здоров'я всій родині!

Очаровашка

Симпапусик

Скріншот коментарів (instagram.com/family.t_t)

Раніше в емоційному пості Регіна сама повідомила про дебют синочка і перший досвід в зйомках. "Ти вперше побував не ЗА кадром, а В кадрі; ділити з тобою одну знімальний майданчик - це велике щастя, а саме зворушливе почуття для матері (який я випробувала сьогодні) - це гордість, величезна гордість не за себе, а за сина, якому аплодувала стоячи вся знімальна команда!" - написала горда Регіна у своєму "посланні у майбутнє" для сина.

Раніше Влад Топалов зворушив емоційним знімком з сином Михайлом і зробив зворушливе зізнання.