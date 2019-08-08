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Просто прелесть! Щаслива Тодоренко вперше показала обличчя підрослого синочка


Син телеведучої здійснив свій перший дебьют на знімальному майданчику

Регіна Тодоренко довго приховувала обличчя свого синочка Михайла, хоч хлопчик з'явився на світ у грудні минулого року. Вона охоче розповідала про материнство, ділилася радощами і пережатиями і публікувала фото, на яких не було видно обличчя малюка. Її чоловік, музикант Влад Топалов часто показував підписникам знімки в компанії свого "солодкого чоловічка", як він називає Мішу, причому навіть в повний зріст, але хлопчик був відвернутий від камери. І , нарешті, здійснилося! Регіна вперше знялася разом з синочком, показавши щасливого малюка публіці.

Кадри з мамою і хлопчиком були зроблені в рамках рекламної фотосесії для одного з брендів з виробництва памперсів, повідомляє видання Woman.ru. Веселий малюк позував разом із зірковою мамою і зворушив оточуючих повними рум'яними щічками і щирою беззубою посмішкою. Знімки тут же потрапили на фан-сторінки Регіни і Влада в Instagram.

Фото: Регіна Тодоренко з синочком (instagram.com/family.t_t)

На одному з кадрів телеведуча тримає сина на руках, а на іншому – лежить поруч з ним на ліжку, погладжуючи спинку, поки малюк спить.

Фото: Регіна Тодоренко з синочком (instagram.com/reginatodorenko12_)

Шанувальники прийшли в захват від зворушливих знімків мами з Мішею. Вони залишили теплі слова і побажання Регіні і малюкові.

  • Класний хлопчина з красунею мамою
  • Такий гарненький, просто краса! Чому б ні - там і мама, і тато супер
  • Класні!
  • Обидва гарні і веселі! Щастя, здоров'я всій родині!
  • Очаровашка
  • Симпапусик
 

Скріншот коментарів (instagram.com/family.t_t)

Раніше в емоційному пості Регіна сама повідомила про дебют синочка і перший досвід в зйомках. "Ти вперше побував не ЗА кадром, а В кадрі; ділити з тобою одну знімальний майданчик - це велике щастя, а саме зворушливе почуття для матері (який я випробувала сьогодні) - це гордість, величезна гордість не за себе, а за сина, якому аплодувала стоячи вся знімальна команда!" - написала горда Регіна у своєму "посланні у майбутнє" для сина.

Раніше Влад Топалов зворушив емоційним знімком з сином Михайлом і зробив зворушливе зізнання.

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