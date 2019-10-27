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"Просто огонь": Настя Каменских завела сеть жарким фото в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.10.2019 - 10:53
"Просто огонь": Настя Каменских завела сеть жарким фото в купальнике
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица поделилась красочным кадром из Мексики

Настя Каменских отлично умудряется совмещать работу и отдых - так, на днях певица выпустила горячий клип на свежий трек Elefante, который вызвал жаркие споры в сети. В то же время сейчас артистка вместе с любимым мужем Потапом наслаждается отдыхом в экзотической Мексике.

Звездная парочка нежится на песочке у океана и радует поклонников яркими фото и видео с курорта. Конечно же, Настя взяла с собой целую коллекцию купальников и по очереди их демонстрирует, хвастаясь своей стройной фигурой. Певица поделилась новым жарким кадром с пляжа, который выглядит, будто открытка.

Каменских позирует на песке в лимонно-желтом слитном купальнике, приняв соблазнительную позу - одну руку она уперла в бок, а вторую закинула в волосы, подставив лицо солнцу и эффектно выставив одну ногу вперед.

"Люблю мой рабочий отдых", - прокомментировала исполнительница.

&quot;Просто огонь&quot;: Настя Каменских завела сеть жарким фото в купальнике

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Подписчики осыпали Каменских восхищенными комплиментами и желают ей отличного отдыха.

  • Просто огонь
  • Ребёнка поехали зачать? Или новую песню?
  • Какая же красотка
  • Фигура обворожительная
  • Офигенно идеальная
  • Красотка .Клип бомба
  • Фантастически красивая!!!)))Безумно горячая!!!)))
  • Отличный кадр
  • Вы прекрасны, фигура супер
  • Настя Ты Лучшая!!!
  • Настя красотка

&quot;Просто огонь&quot;: Настя Каменских завела сеть жарким фото в купальнике

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Потап и Настя Каменских раззадорили сеть двусмысленным видео из Мексики.

Ранее Настя Каменских покорила сеть зажигательным танцем в бикини.

"Можно смотреть вечно": Потап и Каменских раззадорили сеть двусмысленным видео "Персик!" Аппетитная Каменских завела сеть жарким танцем в микробикини
Новости Украины Настя КаменскихПотапотдых
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