Просто огонь! Маша Ефросинина завела сеть зажигательным танцем

Маша Ефросинина - популярная телеведущая и настоящая икона стиля, при этом она обладает отменным чувством юмора и любит повеселиться. Так, звезда приняла участие в танцевальном флешмобе, который запустил Потап. В его рамках нужно станцевать под новую песню группы MOZGI - Сhicabamboni, что Маша и сделала.

Веселый видеоролик она опубликовала на своей странице в Instagram, Потап также выложил его в своем аккаунте. Отметим, что челлендж проходит в молодежной соцсети Tik Tok.

На видео Ефросинина предстала в стильном платье нежных оттенков - в районе груди оно розовое, а остальное - голубого цвета. Изюминки наряду добавляет пикантный вырез на животе. Волосы Маша собрала в хвост и сделала макияж с акцентом на глаза.

Маша Ефросинина покорила сеть зажигательным танцем (видео: instagram.com/mashaefrosinina)

"Тиктокер из меня х*еновый, Но! Говорят, если хочешь, чтобы мужчина тебе дал....

интервью — станцуй для него! @realpotap Ай эм вэйтинг", - прокомментировала ролик ведущая.

Фолловеры Маши пришли в восторг как от танца, так и от образа звезды, и засыпали ее комплиментами в комментариях.

Маша, такая худенькая

Марія, ви так культурно та еротично водночас танцюєте

Какое красивое платье, такое нежное сочетание

Все, тепер точно дасть

Хехехех, агонь

Маша, это реально круто!)))))

Очень оригинальное приглашение на интервью

Белоснежка

Какое платье

Очень красиво платье,так выгодно подаёт грудь.Раньше как-то не обращала внимание на женскую грудь

Мария, вы такая сексуальная. Танец супер!

Скриншот комментариев

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