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Просто огонь! Маша Ефросинина завела сеть зажигательным танцем

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Ведущая приняла участие в танцевальном челлендже Потапа

Маша Ефросинина - популярная телеведущая и настоящая икона стиля, при этом она обладает отменным чувством юмора и любит повеселиться. Так, звезда приняла участие в танцевальном флешмобе, который запустил Потап. В его рамках нужно станцевать под новую песню группы MOZGI - Сhicabamboni, что Маша и сделала.

Веселый видеоролик она опубликовала на своей странице в Instagram, Потап также выложил его в своем аккаунте. Отметим, что челлендж проходит в молодежной соцсети Tik Tok.

На видео Ефросинина предстала в стильном платье нежных оттенков - в районе груди оно розовое, а остальное - голубого цвета. Изюминки наряду добавляет пикантный вырез на животе. Волосы Маша собрала в хвост и сделала макияж с акцентом на глаза.

Маша Ефросинина покорила сеть зажигательным танцем (видео: instagram.com/mashaefrosinina)

"Тиктокер из меня х*еновый, Но! Говорят, если хочешь, чтобы мужчина тебе дал....
интервью — станцуй для него! @realpotap Ай эм вэйтинг", - прокомментировала ролик ведущая.

Фолловеры Маши пришли в восторг как от танца, так и от образа звезды, и засыпали ее комплиментами в комментариях.

  • Маша, такая худенькая
  • Марія, ви так культурно та еротично водночас танцюєте
  • Какое красивое платье, такое нежное сочетание
  • Все, тепер точно дасть
  • Хехехех, агонь
  • Маша, это реально круто!)))))
  • Очень оригинальное приглашение на интервью
  • Белоснежка
  • Какое платье
  • Очень красиво платье,так выгодно подаёт грудь.Раньше как-то не обращала внимание на женскую грудь
  • Мария, вы такая сексуальная. Танец супер!

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина продемонстрировала трендовый повседневный лук для лета.

Автор: Lite

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