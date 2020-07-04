Просто вогонь! Маша Єфросиніна завела мережу запальним танцем

Ведуча взяла участь у танцювальному челленджі Потапа
Маша Єфросиніна - популярна телеведуча і справжня ікона стилю, при цьому вона володіє відмінним почуттям гумору і любить повеселитися. Так, зірка взяла участь у танцювальному флешмобі, який запустив Потап. В його рамках треба танцювати під нову пісню групи MOZGI - Сhicabamboni, що Маша і зробила.
Веселий відеоролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, Потап також виклав його у своєму акаунті. Зазначимо, що челлендж проходить в молодіжній соцмережі Tik Tok.
На відео Єфросиніна постала в стильній сукні ніжних відтінків - в районі грудей вона рожева, а решта - блакитного кольору. Родзинки вбранню додає пікантний виріз на животі. Волосся Маша зібрала в хвіст і зробила макіяж з акцентом на очі.
Маша Єфросиніна підкорила мережа запальним танцем (відео: instagram.com/mashaefrosinina)
"Тиктокер з мене х*еновий, Але! Кажуть, якщо хочеш, щоб чоловік дав тобі....
інтерв'ю — танцюй для нього! @realpotap Ай ем вейтинг", - прокоментувала ролик ведуча.
Фолловери Маші прийшли в захват як від танцю, так і від образу зірки, і засипали її компліментами в коментарях.
Скріншот коментарів
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Автор: Lite