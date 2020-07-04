Просто вогонь! Маша Єфросиніна завела мережу запальним танцем

Маша Єфросиніна - популярна телеведуча і справжня ікона стилю, при цьому вона володіє відмінним почуттям гумору і любить повеселитися. Так, зірка взяла участь у танцювальному флешмобі, який запустив Потап. В його рамках треба танцювати під нову пісню групи MOZGI - Сhicabamboni, що Маша і зробила.

Веселий відеоролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, Потап також виклав його у своєму акаунті. Зазначимо, що челлендж проходить в молодіжній соцмережі Tik Tok.

На відео Єфросиніна постала в стильній сукні ніжних відтінків - в районі грудей вона рожева, а решта - блакитного кольору. Родзинки вбранню додає пікантний виріз на животі. Волосся Маша зібрала в хвіст і зробила макіяж з акцентом на очі.

Маша Єфросиніна підкорила мережа запальним танцем (відео: instagram.com/mashaefrosinina)

"Тиктокер з мене х*еновий, Але! Кажуть, якщо хочеш, щоб чоловік дав тобі....

інтерв'ю — танцюй для нього! @realpotap Ай ем вейтинг", - прокоментувала ролик ведуча.

Фолловери Маші прийшли в захват як від танцю, так і від образу зірки, і засипали її компліментами в коментарях.

Маша, така худенька

Марія, ві так культурно та еротично водночас танцюєте

Яке гарне плаття, таке ніжне поєднання

Все, тепер точно дасть

Хехехех, агонь

Маша, це реально круто!)))))

Дуже оригінальне запрошення на інтерв'ю

Білосніжка

Яке плаття

Дуже красиво плаття,так вигідно подає груди.Раніше якось не звертала увагу на жіночі груди

Марія, ви така сексуальна. Танець супер!

Скріншот коментарів

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