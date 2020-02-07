Не просто обманывает и унижает: экс-жена Владимира Остапчука заявила об угрозах с его стороны

Развод известного телеведущего Владимира Остапчука с женой Еленой Войченко получился весьма громким и скандальным. Обиженная женщина ранее дала интервью и призналась в равнодушии Владимира к отцовским обязанностям и высказала подозрение в изменах, на что тот не стал молчать и также пообщался с прессой. Шоумен заявил, что оказался не готов к претензиям экс-супруги после того, как она в подробностях описала свои чувства на публику. При этом он опроверг недавние слова Елены о том, что якобы изменял ей, и уверил, что не ушел к другой женщине.

На этом дело не закончилось - через некоторое время после выхода интервью Остапчука его бывшая жена сделала откровенную и подробную публикацю в Instagram, в которой заявила о том, что экс-супруг ей угрожает. По словам Елены Войченко, ее пугает популярность и признание бывшего возлюбленного, ведь он может с легкостью обманывать множество людей.

Женщина решила не молчать ради детей, однако отметила, что не собирается отчаиваться, ведь она оптимист.

Фото: Елена Войченко (instagram.com/olenavoychenko)

"Я всегда верю в лучшее. В любой ситуации, в каждом человеке. Даже предательства самого близкого не убили эту веру. Я оптимист и из-за несправедливости не буду отчаиваться. Сделаю выводы, пойму причину и буду жить. Но когда речь идет о детях - нельзя делать вид, что нет их потребностей и нужд. Нельзя молчать! Страшно, оказаться один на один с влиятельным и беспринципным мужчиной, способным с легкостью врать миллионам. Больно, когда родной человек не просто обманывает и унижает, чтобы скрыть свои ошибки и слабости, а угрожает и манипулирует, чтобы уйти от ответственности. Но ложь - это ложь, даже если прятать ее за лицемерной улыбкой. Правда на моей стороне, в ней моя сила", - пишет Елена.

Она поблагодарила всех, кто ее поддерживает и призвала женщин в схожих ситуациях не бояться открыто говорить о своих проблемах.

"А еще - в сотнях Ваших писем, со словами поддержки и историями, такими похожими на мою. Огромное количество женщин, запуганных и обессиленных теряют веру в себя, в добро и порядочных мужчин. С маленькими детьми, без средств, работы и правовой защиты, боятся и молчат. Я прочувствовала, насколько уязвима женщина в такой ситуации. Через какие трудности проходит, чтобы защитить детей, их и свои права. Получая сообщения и поддержку от многих, я поняла, что зря так долго молчала. Нужно говорить об издевательствах и несправедливости. Ведь если люди не знают, что ты в беде — никто не сможет помочь. Признаться, что нуждаешься в поддержке и защите не стыдно. Я очень благодарна каждому! Ваши слова и помощь очень важны. Благодаря Вам не так страшно. К счастью, враньё - всегда враньё! Искусная игра - лишь игра. А безответственность не спрятать за грубыми шутками", - считает Войченко.

Фото: Владимир Остапчук и Елена Войченко (instagram.com/olenavoychenko)

Экс-супруга Остапчука не теряет надежды, что тот одумается и не забудет о своих детях.

"Я все ещё надеюсь и верю, что мужчина, так гордящийся собой, одумается и возьмёт ответственность за свои поступки и детей. Можно понять желание жить только для себя и своих утех, но желание оставить детей с их матерью «в прошлой жизни», а при этом кичится статусом «образцового отца» - невозможно.

Несмотря ни на что, я как и раньше верю в лучшее, работаю, воспитываю детей и буду делать все, чтобы они были счастливы и ни в чем не нуждались. Я не хотела, чтобы тема развода стала настолько публичной и превратилась в средство увеличить известность ее создателя", - заключила Елена.

Фото: Елена Войченко с детьми (instagram.com/olenavoychenko)

Напомним, что журналисты раскрыли имя любовницы Владимира Остапчука, к которой он ушел от жены - по их информации, новой избранницей ведущего может быть 33-летняя нотариус по имени Кристина. Пара якобы познакомилась еще летом на свадьбе в Италии, которую вел Остапчук. А о разводе Владимира Остапчука и Елены Войченко стало известно в октябре.