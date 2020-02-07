Не просто ошукує і принижує: екс-дружина Володимира Остапчука заявила про погрози з його боку

Розлучення відомого телеведучого Володимира Остапчука з дружиною Оленою Войченко вийшов досить гучним і скандальним. Ображена жінка раніше дала інтерв'ю і зізналася у байдужості Володимира до батьківських обов'язків і висловила підозру в зрадах, на що той не став мовчати і також поспілкувався з пресою. Шоумен заявив, що виявився не готовий до претензій екс-дружини після того, як вона в подробицях описала свої почуття на публіку. При цьому він спростував нещодавні слова Олени про те, що нібито зраджував їй, і запевнив, що не пішов до іншої жінки.

На цьому справа не закінчилася - через деякий час після виходу інтерв'ю Остапчука його колишня дружина зробила відверту і докладну публикацю в Instagram, в якій заявила про те, що екс-чоловік їй загрожує. За словами Олени Войченко, її лякає популярність і визнання колишнього коханого, адже він може з легкістю обманювати безліч людей.

Жінка вирішила не мовчати заради дітей, однак зазначила, що не збирається впадати у відчай, адже вона оптиміст.

Фото: Олена Войченко (instagram.com/olenavoychenko)

"Я завжди вірю в краще. У будь-якій ситуації, в кожній людині. Навіть зради найближчого не вбили цю віру. Я оптиміст і через несправедливість не буду впадати у відчай. Зроблю висновки, зрозумію причину і буду жити. Але коли мова йде про дітей - не можна робити вигляд, що немає їх потреб і потреб. Не можна мовчати! Страшно, опинитися один на один з впливовим і безпринципним чоловіком, здатним з легкістю брехати мільйонам. Боляче, коли рідна людина не просто ошукує і принижує, щоб приховати свої помилки і слабкості, а загрожує і маніпулює, щоб піти від відповідальності. Але брехня - це брехня, навіть якщо ховати її за лицемірною посмішкою. Правда на моїй стороні, в ній моя сила", - пише Олена.

Вона подякувала всім, хто її підтримує і закликала жінок у схожих ситуаціях не боятися відкрито говорити про свої проблеми.

"А ще - в сотнях Ваших листів зі словами підтримки і історіями, такими схожими на мою. Величезна кількість жінок, заляканих і знесилених втрачають віру в себе, у добро і порядних чоловіків. З маленькими дітьми, без грошей, роботи і правового захисту, бояться і мовчать. Я відчула, наскільки вразлива жінка в такій ситуації. Через які труднощі проходить, щоб захистити дітей, їх і свої права. Отримуючи повідомлення і підтримку від багатьох, я зрозуміла, що даремно так довго мовчала. Потрібно говорити про знущання і несправедливості. Адже якщо люди не знають, що ти в біді — ніхто не зможе допомогти. Зізнатися, що потребуєш підтримки і захисту не соромно. Я дуже вдячна кожному! Ваші слова і допомога дуже важливі. Завдяки Вам не так страшно. На щастя, брехня - завжди брехня! Майстерна гра - лише гра. А безвідповідальність не сховати за грубими жартами", - вважає Войченко.

Фото: Володимир Остапчук та Олена Войченко (instagram.com/olenavoychenko)

Екс-дружина Остапчука не втрачає надії, що той одумається і не забуде про своїх дітей.

"Я все ще сподіваюся і вірю, що чоловік, який так пишається собою, одумається і візьме відповідальність за свої вчинки і дітей. Можна зрозуміти бажання жити тільки для себе і своїх утіх, але бажання залишити дітей з їх матір'ю «в минулому житті», а при цьому хизується статусом «зразкового батька» - неможливо.

Незважаючи ні на що, я як і раніше вірю в краще, працюю, виховую дітей і буду робити все, щоб вони були щасливими і ні в чому не потребували. Я не хотіла, щоб тема розлучення стала настільки публічною і перетворилася на засіб збільшити популярність її творця", - сказала Олена.

Фото: Олена Войченко з дітьми (instagram.com/olenavoychenko)

Нагадаємо, що журналісти розкрили ім'я коханки Володимира Остапчука, до якої він пішов від дружини - за їх інформацією, новою обраницею ведучого може бути 33-річна нотаріус на ім'я Христина. Пара нібито познайомилася ще влітку на весіллі в Італії, яке вів Остапчук. А про розлучення Володимира Остапчука та Олени Войченко стало відомо в жовтні.