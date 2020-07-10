Просто невероятная: Тина Кунаки продемонстрировала сочные формы в новой съемке

Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Звезда запостила фото в белье

Французская модель Тина Кунаки показала, насколько шикарно может выглядеть молодая мама. 23-летняя супруга Венсана Касселя запостила в своем Instagram-аккаунте фото в нижнем белье. Темнокожая красавица лежит на подушках в бюстгальтере и трусиках шоколадного цвета, а лицо ей лижет собака того же цвета. «Я ношу белье этой марки с тех самых пор, как получила его для кампейна», - подписала Тина свой снимок, видимо, чтобы выразить благодарность бренду. Но поклонники, разумеется, отметили, что фигура Тины – просто идеальная, несмотря на то, что только год назад звезда родила своему мужу малышку.

Новая кампания Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Сам Венсан на своей странице порадовался, какая у него шикарная жена, выставив фото с той же рекламной компании. Только на этот раз Тина сидит верхом на коне. Коричневые оттенки преобладают на снимке, прекрасно оттеняя гладкую кожу Тины. «Амазонки - это женщины-воительницы в греческой мифологии. Но я счастливчик, ведь одна из них живет со мной», - написал 53-летний актер.

Поклонники тут же завалили снимки своей любимой модели комментариями: «Хотелось бы и мне так выглядеть, когда я стану матерью», «Тина, ты просто восхитительна», «Повезло же Касселю встретить такую девушку», «Нет слов, у меня перехватывает дыхание», «Тина, ты такая сочная и солнечная».

Тина показала роскошное тело (фото: instagram.com/tinakunakey)

Напомним, что у пары есть дочь – годовалая Амазони Кассель. Фанаты пары уже гадают, кем станет малышка, когда вырастет, актрисой или моделью. Или и тем, и тем, одно другому не мешает.