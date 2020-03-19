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Стильная и сияющая: Тина Кунаки демонстрирует трендовые вещи весны для Elle Италия

Lite » Мода 19.03.2020 - 20:32
Стильная и сияющая: Тина Кунаки демонстрирует трендовые вещи весны для Elle Италия
Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Модель украсила новую обложку

Тина Кунаки стала героиней нового номера итальянского Elle. На обложке юная супруга Венсана Касселя продемонстрировала себя во всей красе. Для апрельского выпуска юная модель примерила стильный черно-белый наряд: длинную белую рубашку, а также объемный пиджак. Образ получился стильным и весьма соблазнительным: нарочито небрежный наряд только подчеркнул пышные формы 22-летней красавицы.

Стильная и сияющая: Тина Кунаки демонстрирует трендовые вещи весны для Elle Италия

Новая обложка Кунаки (фото: instagram.com/elle_italia)

Для своих фолловеров Тина сделала пост со съемок, где оказала и другие образы. Так, девушке подобрали еще один трендовый наряд этой весны. Тренч классического бежевого оттенка отлично подчеркнул золотистый оттенок кожи Кунаки. Дополнили образ необычное колье, яркий макияж и лаконичная укладка.

На официальной странице в сети Instagram глянец написал: «Улыбающаяся @tinakunakey ждет нас в новом выпуске #ELLEweekly. Давайте поговорим о папах, об отпуске. Давайте поговорим о школе по скайпу и моде, конечно! До встречи в газетных киосках и наших цифровых форматах». Что ж, позитивные лица и вдохновляющие стильные вещи сейчас нужны, как никогда!

Стильная и сияющая: Тина Кунаки демонстрирует трендовые вещи весны для Elle ИталияСтильная и сияющая: Тина Кунаки демонстрирует трендовые вещи весны для Elle ИталияТина в новом образе (фото: instagram.com/tinakunakey)

К слову, Венсан и Тина всегда стараются быть «на позитиве». Пара известна своим юмором в сети. К примеру, в День всех влюбленных Кассель сделал не максимально романтичный, а забавный пост: на фото он целует супругу, носом прижавшись к ее уху. «Нос в ухо, Вот как мы делаем малышей», – написал французский актер. А в честь дня рождения мужа Тина опубликовала видео, в котором наложила свое лицо на лицо Венсана. Так что с юмором у парочки все в порядке!

Впрочем, бывают у знаменитостей и минуты нежности, кода они оба начинают признаваться друг другу в любви. Тогда в сеть летят трогательные снимки и не менее трогательные подписи.

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