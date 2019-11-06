Просто невероятная! Настя Каменских в дерзком кожаном мини покоряет Мексику

Певица знакомит мексиканцев со своим творчеством
Настя Каменских и Потап после расслабленного отдыха в экзотической Мексике покинули курортную часть страны и отправились с рабочей миссией в Мехико. Певица вот уже несколько дней "штурмует" мексиканские телеканалы и радостанции – она без устали дает интервью, презентуя свою новую смелую работу – песню и клип “ELEFANTE”. Отдельного внимания заслуживают эффектные образы звезды. Так, на новых снимках она покрасовалась в кожаных юбках мини, причем разного цвета.
Например, в студию мексиканского канала UnoTV Настя пришла в мини юбке кофейного цвета, подчеркнув талию поясом. На верх она надела блузку пудрового оттенка с ненавязчивым крупным принтом и дополнила образ трендовыми замшевыми сапожками с бахромой. Звезда позировала в компании ведущих утренней программы.
А вот на радиостанцию ADR Networks MX она пришла в более сексуальном и чувственном образе - Настя выбрала длинную блузку эффектного цвета электрик и надела черную кожаную юбку-мини с замком посредине. В качестве обуви – изящные открытые босоножки с тоненькими ремешками.
Фото: instagram.com/kamenskux
Поклонники не смогли сдержать слов восторга и умиления. Они похвалили артистку за ее невероятную целеустремленность и трудолюбие, а также оценили горячие образы.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Скриншот комментариев
Ранее Настя Каменских поделилась счастливым солнечным фото с мужем Потапом, сделанном в бассейне.