Просто неймовірна! Настя Каменських у зухвалому шкіряній міні підкорює Мексику

Настя Каменських і Потап після розслабленого відпочинку в екзотичній Мексиці покинули курортну частину країни і вирушили з робочою місією в Мехіко. Співачка ось уже кілька днів "штурмує" мексиканські телеканали і радостанціі – вона без перестанку дає інтерв'ю, презентуючи свою нову сміливу роботу – пісню та кліп "ELEFANTE". Окремої уваги заслуговують ефектні образи зірки. Так, нанових знімках вона покрасувалася в шкіряних спідницях міні, причому різного кольору.

Наприклад, в студію мексиканського каналу UnoTV Настя прийшла в міні спідниці кавового кольору, підкресливши талію поясом. На верх вона одягла блузку пудрового відтінку з ненав'язливим великим принтом і доповнила образ трендовими замшевими чобітками з бахромою. Зірка позувала в компанії ведучих ранкової програми.

А ось на радіостанцію ADR Networks MX вона прийшла в більш сексуальному і чуттєвому образі - Настя вибрала довгу блузку ефектного кольору електрик і одягла чорну шкіряну спідницю-міні з замком посередині. В якості взуття – витончені відкриті босоніжки з тоненькими ремінцями.

Фото: instagram.com/kamenskux

Шанувальники не змогли стримати слів захоплення і розчулення. Вони похвалили артистку за її неймовірну цілеспрямованість і працьовитість, а також оцінили гарячі образи.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя! Ви класна

Так тримати

Ти там як своя

Сонячна дівчина ,будь щаслива

Просто неймовірна

Яке гарне личко. Скільки теплоти і світла в цій дівчині, скільки вогню в очах

Красуня!

Сексі Бамбіна

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських поділилася щасливим сонячним фото з чоловіком Потапом, зробленому в басейні.