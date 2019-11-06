Просто неймовірна! Настя Каменських у зухвалому шкіряній міні підкорює Мексику

Співачка знайомить мексиканців зі своєю творчістю
Настя Каменських і Потап після розслабленого відпочинку в екзотичній Мексиці покинули курортну частину країни і вирушили з робочою місією в Мехіко. Співачка ось уже кілька днів "штурмує" мексиканські телеканали і радостанціі – вона без перестанку дає інтерв'ю, презентуючи свою нову сміливу роботу – пісню та кліп "ELEFANTE". Окремої уваги заслуговують ефектні образи зірки. Так, нанових знімках вона покрасувалася в шкіряних спідницях міні, причому різного кольору.
Наприклад, в студію мексиканського каналу UnoTV Настя прийшла в міні спідниці кавового кольору, підкресливши талію поясом. На верх вона одягла блузку пудрового відтінку з ненав'язливим великим принтом і доповнила образ трендовими замшевими чобітками з бахромою. Зірка позувала в компанії ведучих ранкової програми.
А ось на радіостанцію ADR Networks MX вона прийшла в більш сексуальному і чуттєвому образі - Настя вибрала довгу блузку ефектного кольору електрик і одягла чорну шкіряну спідницю-міні з замком посередині. В якості взуття – витончені відкриті босоніжки з тоненькими ремінцями.
Фото: instagram.com/kamenskux
Шанувальники не змогли стримати слів захоплення і розчулення. Вони похвалили артистку за її неймовірну цілеспрямованість і працьовитість, а також оцінили гарячі образи.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Скріншот коментарів
Раніше Настя Каменських поділилася щасливим сонячним фото з чоловіком Потапом, зробленому в басейні.