ru
ua

"Просто нереальная": Надя Дорофеева заворожила атмосферным осенним фото

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Певица решила попытаться полюбить осень

Золотая осень и теплая погода - самое время для того. чтобы сделать красивые фото с красно-желтыми листьями. Не смогла устоять и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая ранее показала фанатам топ-7 своих ежедневных привычек.

На своей странице в Instagram артистка поделилась невероятно атмосферным осенним кадром, на котором она держит возле лица яркий листочек и счастливо смеется. Надя одета в розовый пуловер и черную ветровку и позирует на фоне стены, увитой красочными желто-красными листьями.

"В этом году попытаюсь полюбить осень", - пообещала Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях поклонники восхищаются красотой любимой артистки, а также отмечают, что снимок получился очень эффектным.

Не удержался и муж Нади Владимир Дантес.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Красотаааааа", - написал он и сопроводил комментарий сердечками.

  • Осень к лицу, лицо с улыбкой, улыбка – счастье, осень – это ты
  • Красотка наша
  • Какая красивая, ты для многих людей пример
  • Мне кажется осень уже любит тебя)
  • Боже какая красивая
  • Боже какая
  • О май что за красота слепит мои глаза
  • Очень красивая и атмосферная осенняя фотография!
  • Просто нереальная
  • КРАСОТКА
  • Какая красивая
  • Ты наше главное солнышко этой осенью
  • Нереально Атмосферная

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, длинноногая Надя Дорофеева в рваных "клешах" раззадорила дерзким образом.

Ранее смелая Надя Дорофеева показала лицо без грамма косметики. Девушка сообщила, что весь день провела без макияжа.

Тарас Тополя показал эксклюзивное архивное видео семьи в новом клипе группы "Антитела" Тина Кароль удивила британцев песней об Украине (видео)
Читать все новости