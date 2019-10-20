"Просто нереальная": Надя Дорофеева заворожила атмосферным осенним фото

Певица решила попытаться полюбить осень
Золотая осень и теплая погода - самое время для того. чтобы сделать красивые фото с красно-желтыми листьями. Не смогла устоять и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая ранее показала фанатам топ-7 своих ежедневных привычек.
На своей странице в Instagram артистка поделилась невероятно атмосферным осенним кадром, на котором она держит возле лица яркий листочек и счастливо смеется. Надя одета в розовый пуловер и черную ветровку и позирует на фоне стены, увитой красочными желто-красными листьями.
"В этом году попытаюсь полюбить осень", - пообещала Дорофеева.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
В комментариях поклонники восхищаются красотой любимой артистки, а также отмечают, что снимок получился очень эффектным.
Не удержался и муж Нади Владимир Дантес.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Красотаааааа", - написал он и сопроводил комментарий сердечками.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, длинноногая Надя Дорофеева в рваных "клешах" раззадорила дерзким образом.
Ранее смелая Надя Дорофеева показала лицо без грамма косметики. Девушка сообщила, что весь день провела без макияжа.