"Просто нереальна": Надя Дорофєєва заворожила атмосферним осіннім фото

Золота осінь і тепла погода - саме час для того. щоб зробити гарні фото з червоно-жовтим листям. Не змогла встояти і учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, яка раніше показала фанатам топ-7 своїх щоденних звичок.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася неймовірно атмосферним осіннім кадром, на якому вона тримає біля обличчя яскравий листочок і щасливо сміється. Надя одягнена в рожевий пуловер і чорну вітровку і позує на тлі стіни, оповитої барвистим жовто-червоним листям.

"У цьому році спробую полюбити осінь", - пообіцяла Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

В коментарях шанувальники захоплюються красою улюбленої артистки, а також відзначають, що знімок вийшов дуже ефектним.

Не втримався і чоловік Наді Володимир Дантес.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Красотаааааа", - написав він і додав сердечки до коментарю.

Осінь до обличчя, обличчя з посмішкою, посмішка – щастя, осінь – це ти

Красуня наша

Яка гарна, ти для багатьох людей приклад

Мені здається осінь вже любить тебе)

Боже, яка гарна

Боже яка

Про травень що за краса сліпить очі мої

Дуже красива і атмосферна осіння фотографія!

Просто нереальна

КРАСУНЯ

Яка гарна

Ти наше головне сонечко цієї осені

Нереально Атмосферна

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, довгонога Надя Дорофєєва в рваних "кльошах" розохотила зухвалим образом.

Раніше смілива Надя Дорофєєва показала обличчя без грама косметики. Дівчина повідомила, що весь день провела без макіяжу.