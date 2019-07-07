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В полотенце и без макияжа: Леся Никитюк засветила роскошный бюст на фоне заката

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.07.2019 - 18:28
В полотенце и без макияжа: Леся Никитюк засветила роскошный бюст на фоне заката
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Теледива задала поклонникам оригинальную задачу

Леся Никитюк хоть уже и вернулась из Италии в Украину, но продолжает радовать поклонников снимками из Сорренто, куда она ездила на свадьбу коллеги и подруги Регины Тодоренко и музыканта Влада Топалова. Она решила показать весьма пикантный кадр, сделанный на фоне заката. Соответствующее фото появилось на страничке в Instagram Леди Ле.

Телеведущая сделала селфи и запечатлела себе в полотенце, шляпе и совершено без косметики. Поклонники смогли рассмотреть не только открывающиеся взору местные красоты, но и оценить роскошный бюст знаменитости.

"Поздний ранок в Сорренто.  Скільки човнів на фото?" - задала неожиданный вопрос Леся своим подписчикам, заставив их в деталях изучать снимок.

В полотенце и без макияжа: Леся Никитюк засветила роскошный бюст на фоне заката

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кто-то сразу бросился считать лодки на причале, но большинство комментаторов оценило внешность звезды. Леди Ле "нарвалась" на массу комплиментов от поклонников. Некотрые из них отметили, что позднее утро на фото больше напоминает ранний вечер.

"Головне, що Леся дуже гарна, сонячна, яскрава", "Красавица!", "Леся красотка без макияжа", "Фото називається: "А ты заметил кораблики?", "Леся, як завжди чарівна, а човнів на мою думку 8", "Міледі Ле", "Прелесть!", "Неповторимый шарм", - отмечали фолловеры.

 

Скриншот комментариев

Стоит сказать, что на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова в Сорренто Леся Никитюк поймала букет невесты.

Ранее Леся Никитюк оригинально поздравила поклонников с праздником Ивана Купала и восхитила фото в "тигровой" мини юбке.

Кроме того, Леся Никитюк показала, как наслаждается трапезой с видом на вулкан Везувий. Она позировала в легком платье, пикантно оголив плечико.

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Новости Украины Леся Никитюк
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