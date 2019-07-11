"Просто лялечка": Леся Нікітюк вразила стилем в ефектному міні

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк, як завжди, на стилі!

Леся Нікітюк - та ще модниця. Українська телеведуча користується будь-яким моментом, щоб блиснути стилем, а також похвалитися модними новинками. Крім того, Леся завжди намагається слідувати за останніми fashion-трендами. Не став винятком і її нещодавній стильний вихід.

Так, на своїй instagram-сторінці Нікітюк опублікувала нове фото, на якому позує в ультра модному образі цього літа. На Лесі - коротка міні спідниця під шкіру. При цьому спереду через всю спідницю кокетливо проходить блискавка . Додатково спідниця прикрашена кишенями.

Довершує образ проста футболка в чорно-білу смужку. Але примітні саме аксесуари. Співачка підібрала комбінацію в червоних тонах - масивні сонцезахисні окуляри з червоною оправою, а також маленьку червону сумочку через плече з масивною пряжкою. Вийшов стильний і ефектний образ на літо.

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники телеведучої тут же взялися коментувати її нове фото:

“Зірка! Ти найкраща ведуча! Один позитив"

“Вам, Леся, все йде. Нам дівчатам все зводиться)"

“Аааа... Леся, ви красуня"

"Леся, це від мене поцілунок"

"Леся, ти супер!"

"Просто лялечка"

"Ти красуня і сумнівів немає ні в кого"

"Леся стильна, красива, а головне - молода, тому йде все"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, Леся Нікітюк дійсно дуже часто публікує образи довжини міні. У телеведучої з початку цього літа зібрався вже цілий фотоальбом різних образів в міні-спідницях і сукнях. І слід зазначити, що телеведуча виглядає приголомшливо.

Нещодавно Леся зазначала, що секрет її стрункості простий. Більш того, останнім часом у неї навіть немає особливо часу тренуватися.

"Я багато працюю і після “Танців з зірками” зовсім не займаюсь спортом - немає часу! Їм все, окрім хліба, жирного і конхфет! П’ю багато...не завжди тільки воду", - писала у себе в мережі Леся.

Струнка Леся Нікітюк в міні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше в рушнику і без макіяжу Леся Нікітюк засвітила розкішний бюст на тлі заходу. Телеведуча показала кілька фото зі своєї недавньої подорожі в Італію, де пройшло весілля Тодоренко і Топалова.

До речі, раніше стало відомо, скільки Тодоренко і Топалов витратили на весілля.