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Просто красавица! Осадчая в прозрачном наряде очаровала образом от украинского дизайнера

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.12.2019 - 22:13
Просто красавица! Осадчая в прозрачном наряде очаровала образом от украинского дизайнера
Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

Катя Осадчая продемонстрировала поклонникам новый образ

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно похвасталась фотографией с легендарным футболистом, в очередной раз восхитила поклонников своим образом. Новый снимок Осадчей опубликован в Instagram.

Телеведущая показала яркое платье, которое украшено разными цветами. Стоит отметить, что это платье от украинского дизайнера Оксаны Мухи.

Всем известно, что Осадчая славится своей любовью к шляпкам и головным уборам. В этот раз телеведущая не стала изменять своему стилю и дополнила свой образ стильным красным беретом.

Просто красавица! Осадчая в прозрачном наряде очаровала образом от украинского дизайнера

Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

Пользователи сети восторженно отреагировали на новое фото Осадчей и оставили множество положительных комментариев.

  • Красавица;
  • Ягодка малина - Катя, Катерина;
  • Какое красивое платье!
  • С днем ангела вас!
  • Поздравляю. Платье очень красивое;
  • Платье обалденное!
  • Катя, с праздником ангела!!! Творческих успехов и женского счастья!!! Платье бесподобно!!!

Скриншоты с Instagram

Напомним, Катя Осадчая вместе со своим мужем Юрием Горбуновым вернулись из Рима и повеселили своих поклонников пижамной вечеринкой. Семейная пара устроила у себя дома флешмоб.

Ранее сообщалось о том, что счастливые Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали идеальную любовь "по-итальянски". Осадчая и Горбунов провели исторический тур по Риму.

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