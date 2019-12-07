Просто красавица! Осадчая в прозрачном наряде очаровала образом от украинского дизайнера

Катя Осадчая продемонстрировала поклонникам новый образ
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно похвасталась фотографией с легендарным футболистом, в очередной раз восхитила поклонников своим образом. Новый снимок Осадчей опубликован в Instagram.
Телеведущая показала яркое платье, которое украшено разными цветами. Стоит отметить, что это платье от украинского дизайнера Оксаны Мухи.
Всем известно, что Осадчая славится своей любовью к шляпкам и головным уборам. В этот раз телеведущая не стала изменять своему стилю и дополнила свой образ стильным красным беретом.
Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)
Пользователи сети восторженно отреагировали на новое фото Осадчей и оставили множество положительных комментариев.
Скриншоты с Instagram
Напомним, Катя Осадчая вместе со своим мужем Юрием Горбуновым вернулись из Рима и повеселили своих поклонников пижамной вечеринкой. Семейная пара устроила у себя дома флешмоб.
Ранее сообщалось о том, что счастливые Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали идеальную любовь "по-итальянски". Осадчая и Горбунов провели исторический тур по Риму.