Пролежала пару часов на полу: Лобода пожаловалась на трудности профессии артиста

Светлана Лобода последнее время умиляла поклонников невероятно нежными и яркими снимками с отдыха с дочерьми в Мексике. Особый восторг у фанатов вызвали кадры с малышкой Тильдой, которую певица показывает весьма редко. Как оказалось, артистка смогла вырваться к детям всего на несколько дней, поскольку у нее много работы. На своей странице в Instagram звезда рассказала о трудностях профессии артиста и даже показала "производственную травму".

Светлана опубликовала снимок своей ноги с устрашающим мозолем на стопе. По словам исполнительницы, последние пару дней у нее выдались очень напряженными. Она подробно рассказала, каким именно был ее график.

"Полетела в Мексику на 3 дня, забрать деток, вернувшись, после 17 часов полёта, сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 3.30 ночи. Проснулась в 8 , примерка костюмов и снова репетиция. 5 часов отзанимались и вот уже ген прогон, макияж, причёска, выступление!! Вернулась домой к 1 ночи,

легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги. Вам ещё кажется профессия артиста привлекательно-легкой?" - разоткровенничалась Лобода.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Обеспокоенные поклонники призывают певицу больше беречь себя и называют настоящей труженицей в комментариях.

Любая профессия, если человек работает на совесть, -тяжелый труд! Вы молодец и большая трудяга!

Может не лёгкой ,но оно того стоит

Моя зайка, берегите себя. мы очень вас любим и ценим весь ваш труд!

У меня тоже так бывает, а я не артист(

Береги себя, ты крутая

Света, берегите себя. Мы очень ценим ваш труд

Конечно это труд! Мы его очень ценим #lovelo

Каждая профессия и труд - сложны.

Не кажется и никогда не казалась - артист должен быть выносливым - уверена

Светлан! Да ты пахарь это видно. тут даже и не обсуждается . Молодец

Как это больно выглядит

Берегите себя!

Светлана, вы такая заботливая для своих детей и для поклонников. Желаю здоровья

Светлана,просто вы трудоголик и пример многим!!!)

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода растрогала пронзительной нежностью с любимыми дочурками Евой и Тильдой.