Пролежала кілька годин на підлозі: Лобода поскаржилася на труднощі професії артиста

Співачка навіть показала "виробничу травму" після репетицій
Світлана Лобода останнім часом зворушувала шанувальників неймовірно ніжними і яскравими знімками з відпочинку з дочками в Мексиці. Особливий захват у фанатів викликали кадри з малятком Тільдою, яку співачка показує досить рідко. Як виявилося, артистка змогла вирватися до дітей всього на кілька днів, оскільки у неї багато роботи. На своїй сторінці в Instagram зірка розповіла про труднощі професії артиста і навіть показала "виробничу травму".
Світлана опублікувала знімок своєї ноги зі страхітливим мозолем на стопі. За словами виконавиці, останні пару днів у неї видалися дуже напруженими. Вона докладно розповіла, яким саме був її графік.
"Полетіла в Мексику на 3 дні, забрати дітей, повернувшись, після 17 годин польоту, одразу пішла на репетицію двох нових постановок, закінчила в 3.30 ночі. Прокинулась в 8 , примірка костюмів і знову репетиція. 5 годин відзаймались і ось вже ген прогін, макіяж, зачіска, виступ!! Повернулася додому о 1 ночі,
лягла на теплу підлогу у ванній і пролежала там пару годин, не могла підняти руки/ноги. Вам ще здається професія артиста привабливо-легкою?" - зізналася Лобода.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Стурбовані прихильники закликають співачку більше берегти себе і називають справжньою трудівницею в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, раніше Світлана Лобода зворушила пронизливою ніжністю з коханими доньками Євою і Тільдою.