Произошло непоправимое: Надя Дорофеева развеселила сеть кулинарным мастер-классом по инструкции мужа (видео)

Надя Дорофеева, которая ранее в расстегнутых джинсах сверкнула стильным образом, вызвала настоящий фурор в сети, опубликовав забавное домашнее видео. При этом в сюжете видео задействован также супруг Нади Владимир Дантес. Правда, удаленно… Так, вернувшись после рабочего дня домой Надя обнаружила, что Вовы нет дома. Однако заботливый муж побеспокоился заранее об ужине любимой. И написал ей на скорую руку инструкцию-рецепт по приготовлению куриного филе в духовке.

“Приехала домой и произошло непоправимое. Вовы нет дома - у него сегодня работа. И он мне оставил вот такое послание”, - комментирует видео солистка группы “Время и Стекло”.

При этом рецепт получился очень забавным, ведь Дантес написал Наде настолько подробную инструкцию, что даже указал, как правильно включать духовку. И это очень повеселило Дорофееву.

“То есть, Вова, я такая тупая, что ты думал, что я не смогу сделать, блин, филе. О боже”, - смеется Дорофеева. Соответствующее видео также было опубликовано на youtube-страничке “Glam Wish”.

Видео: youtube/ Glam Wish

Забавно, что поклонники Нади присоединились к ее “кулинарному мастер-классу” и также стали отправлять забавные советы. К примеру, как выключать духовку, использовать перчатки, которые нужно надеть на кисти рук, а также есть блюдо вилкой и ножом.

Да и сама Надя в процессе приготовления опубликовала забавное фото.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кстати, отметим также, что сегодня, 20 декабря, экс-супруга Потапа, продюсер Ирина Горовая отмечает день рождения. Ей исполнился 41 год. При этом Горовая и Дорофеева - действительно лучшие подруги. Не удивительно, что Надя поспешила поздравить Ирину с праздником. И опубликовала при этом яркое фото, на котором подруги позируют в белом и черном платьях.

“Безумно веселая, энергичная, красивая и супер вдохновляющая. Ируся @gorovaya_irina, ты пример неиссякаемой силы. С Днём Рождения тебя, наша дорогая! Пусть в твоей жизни будет все так, как ты хочешь и чтоб дальше все всегда было легче. Будь счастлива, Ируся”, - подписала фото Дорофеева.

Ирина Горовая и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Дорофеева удивила необычным платьем. Украинская исполнительница появилась в экстрамально коротком красном платье с бантом на спине.