Сталося непоправне: Надя Дорофєєва розвеселила мережу кулінарним майстер-класом по інструкції чоловіка (відео)

Надя Дорофєєва, яка раніше в розстебнутих джинсах блиснула стильним образом, викликала справжній фурор в мережі, опублікувавши кумедне домашнє відео. При цьому в сюжеті відео задіяний також чоловік Наді Володимир Дантес. Правда, віддалено... Так, повернувшись після робочого дня додому Надя виявила, що Вови немає вдома. Однак турботливий чоловік заздалегідь потурбувався про вечерю коханої. І написав їй на швидку руку інструкцію-рецепт приготування курячого філе в духовці.

“Приїхала додому і сталося непоправне. Вови немає вдома - у нього сьогодні робота. І він мені залишив ось таке послання", - коментує відео солістка групи "Время и Стекло".

При цьому рецепт вийшов дуже кумедним, адже Дантес написав Наді настільки докладну інструкцію, що навіть вказав, як правильно включати духовку. І це дуже повеселило Дорофєєву.

“Тобто, Вова, я така тупа, що ти думав, що я не зможу зробити, блін, філе. О боже", - сміється Дорофєєва. Відповідне відео було опубліковано на youtube-сторінці "Glam Wish".

Відео: youtube/ Glam Wish

Цікаво, що шанувальники Наді приєдналися до її "кулінарного майстер-класу" і також стали відправляти забавні поради. Приміром, як вимкнути духовку, використовувати рукавички, які потрібно надіти на кисті рук, а також їсти страву виделкою і ножем.

Та й сама Надя в процесі приготування опублікувала кумедне фото.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

До речі, відзначимо також, що сьогодні, 20 грудня, екс-дружина Потапа, продюсер Ірина Горова відзначає день народження. Їй виповнився 41 рік. При цьому Горова і Дорофєєва - дійсно кращі подруги. Не дивно, що Надя поспішила привітати Ірину зі святом. І опублікувала при цьому яскраве фото, на якому подруги позують в білому і чорному сукнях.

“Шалено весела, енергійна, красива і супер надихаюча. Іруся @gorovaya_irina, ти приклад невичерпної сили. З Днем Народження тебе, наша люба! Нехай у твоєму житті буде все так, як ти хочеш і щоб далі все завжди було легше. Будь щаслива, Ируся", - підписала фото Дорофєєва.

Ірина Горова і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Дорофєєва здивувала незвичайною сукнею. Українська виконавиця з'явилася в экстрамально короткому червоному платті з бантом на спині.