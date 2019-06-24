Приятное с полезным: Бритни Спирс показала жаркие кадры с отдыха и упражнения для идеальной фигуры

Бритни Спирс, похоже, провела минувшие выходные отлично. Как подтверждение тому девушка активничала в сети, демонстрируя не только свои спортивные достижения, но и счастье, которым она буквально светится. Артистка отправилась в Испанию, представив на суд своих подписчиков в Instagram многочисленные посты с жаркого побережья. "Какое замечательное время я провожу здесь", – написала знаменитая певица, опубликовав последний из них. Бритни начала его с юмора: "Доброе утро! Я собираюсь отправиться на снорклинг и очень надеюсь, что там не будет никаких акул", – сказала она.

Бритни наслаждается отдыхом (видео: instagram.com/britneyspears)

А затем показала, что на пляж она поехала в лучших традициях зож-последователей – на велосипеде. Как всегда, Бритни не устояла, чтобы не выполнить пару упражнений на берегу, в том числе "колесо". Она прыгала, веселилась и, конечно же, поменяла несколько купальников. Ярко-желтый, розовый с леопардовым принтом, ослепительно-белый – все они как нельзя лучше подчеркнули фигуру, над которой она так упорно работает.



Певица отправилась в Испанию (фото: instagram.com/britneyspears)

Стоит отметить также, что для роликов она выбрала зажигательные мотивы, в том числе и песни испанского сердцееда Энрике Иглесиаса, упомянув его в подписи: "…Энрике Иглесиас однажды купил мне кофе. Все, что я знаю, это то, что это был мой первый раз в Coffee Bean, а не в Starbucks".

Бритни и Сэм регулярно отправляются на отдых вместе (фото: instagram.com/britneyspears)

Поклонники принялись бурно комментировать свою любимицу, отмечая, что выглядит она просто шикарно, а пляж просто создан для нее. Не удержался от теплых слов и возлюбленный Бритни – Сэм Асгари. "Моя маленькая русалка", – написал он, изменив своему привычному "Львица".

Певица упорно идет к тому, чтобы вернуть фигуру юности (фото: instagram.com/britneyspears)

Тему своей фигуры и стройности Бритни поднимать не стала. Видимо, поняв, что уже достаточно хорошо продемонстрировала себя со всех сторон. Тем не менее, фанаты еще раз уверили ее, что выглядит она "как игла" и "королева".