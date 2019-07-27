"Привет, 90-е": Вера Брежнева очаровала total white луком в Баку

Артистка зажигает на фестивале "Жара"
В числе многих других украинских и российских артистов на музыкальном фестивале "Жара" в Баку выступила и Вера Брежнева. Певица прошлась по красной дорожке в эффектном и несколько откровенном образе и с удовольствием позировала фотографам. На своей странице в Instagram она опубликовала видео с мероприятия, на котором демонстрирует свой наряд во всей красе.
По словам Веры, она вдохновлялась 90-ми годами. Исполнительница выбрала для красной дорожки total white лук - белые кроп-топ и юбку в пол с высокой талией и пикантным высоким разрезом. Дополнили аутфит черно-белые туфли. К слову, дерзкая певица надела топ без бюстгальтера, что добавило "перчинки" ее наряду.
Видео: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
"Привет, 90е. Белый и минимализм, разрез и укороченный топ - хотелось простоты, стиля и чтобы не было жарко в Баку), поэтому для красной дорожки @zharafest выбрала костюм @rasario туфли @ysl Вы смотрели хроники? Какие наряды понравились вам?" - прокомментировала Брежнева.
Артистка также выложила несколько снимков в разделе сториз своего аккаунта.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Фолловеры оставили Вере множество приятных отзывов, восхищаясь ее образом, фигурой и красотой.
Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)
Напомним, Вера Брежнева покорила ультраблестящим образом в кроп-топе на концерте в Санкт-Петербурге.
А до этого Вера Брежневе взволновала сеть "горячим" фото в купальнике. 37-летняя певица оригинально похвасталась идеальной фигурой.
Также Брежнева умилила веселым семейным видео, на котором собралась огромная семья певицы, включая мужа Константина Меладзе.