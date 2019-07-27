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"Привет, 90-е": Вера Брежнева очаровала total white луком в Баку

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.07.2019 - 09:53
"Привет, 90-е": Вера Брежнева очаровала total white луком в Баку
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Артистка зажигает на фестивале "Жара"

В числе многих других украинских и российских артистов на музыкальном фестивале "Жара" в Баку выступила и Вера Брежнева. Певица прошлась по красной дорожке в эффектном и несколько откровенном образе и с удовольствием позировала фотографам. На своей странице в Instagram она опубликовала видео с мероприятия, на котором демонстрирует свой наряд во всей красе.

По словам Веры, она вдохновлялась 90-ми годами. Исполнительница выбрала для красной дорожки total white лук - белые кроп-топ и юбку в пол с высокой талией и пикантным высоким разрезом. Дополнили аутфит черно-белые туфли. К слову, дерзкая певица надела топ без бюстгальтера, что добавило "перчинки" ее наряду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Видео: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Привет, 90е. Белый и минимализм, разрез и укороченный топ - хотелось простоты, стиля и чтобы не было жарко в Баку), поэтому для красной дорожки @zharafest выбрала костюм @rasario туфли @ysl Вы смотрели хроники? Какие наряды понравились вам?" - прокомментировала Брежнева.

Артистка также выложила несколько снимков в разделе сториз своего аккаунта.

 

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Фолловеры оставили Вере множество приятных отзывов, восхищаясь ее образом, фигурой и красотой.

  • Красивая фигура, лицо, одежда...Вы и есть современная "Мерлин Монро"...Вы еще лет 200 будете примером стиля,красоты и женственности.
  • Вера, хоть в мешке ты будешь бесподобна! Любой мешок обзавидовался бы.
  • Юбка и топ, конечно, ты прекрасна
  • Не устану повторять, что Вы- Чудо-женщина. Успехов и вдохновения!
  • БЕЗУПРЕЧНА
  • Главное забыли написать - шикарная фигура 
  • И как всегда шикарна и красива, юна, прелестна, просто Дива!
  • Вера ты самая красивая 
  • Вера,ты супер!!! Я тебя обажаю
  • Как всегда- блестяще! Приятно смотреть! Красиво и со вкусом!
  • Суперский наряд и шикарная фигура
  • Просто и строго, и одновременно мегасексуально и дорого! Вера лучшая

&quot;Привет, 90-е&quot;: Вера Брежнева очаровала total white луком в Баку

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, Вера Брежнева покорила ультраблестящим образом в кроп-топе на концерте в Санкт-Петербурге.

А до этого Вера Брежневе взволновала сеть "горячим" фото в купальнике. 37-летняя певица оригинально похвасталась идеальной фигурой. 

Также Брежнева умилила веселым семейным видео, на котором собралась огромная семья певицы, включая мужа Константина Меладзе.

"Встретила бывшую": Дорофеева и Каменских зажгли в Баку в ярких нарядах Роскошный бриллиант: Вера Брежнева покорила ультра блестящим образом в кроп-топе
Новости Украины Вера Брежневаобраз
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