"Привет, 90-е": Вера Брежнева очаровала total white луком в Баку

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Артистка зажигает на фестивале "Жара"

В числе многих других украинских и российских артистов на музыкальном фестивале "Жара" в Баку выступила и Вера Брежнева. Певица прошлась по красной дорожке в эффектном и несколько откровенном образе и с удовольствием позировала фотографам. На своей странице в Instagram она опубликовала видео с мероприятия, на котором демонстрирует свой наряд во всей красе.

По словам Веры, она вдохновлялась 90-ми годами. Исполнительница выбрала для красной дорожки total white лук - белые кроп-топ и юбку в пол с высокой талией и пикантным высоким разрезом. Дополнили аутфит черно-белые туфли. К слову, дерзкая певица надела топ без бюстгальтера, что добавило "перчинки" ее наряду.

Видео: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Привет, 90е. Белый и минимализм, разрез и укороченный топ - хотелось простоты, стиля и чтобы не было жарко в Баку), поэтому для красной дорожки @zharafest выбрала костюм @rasario туфли @ysl Вы смотрели хроники? Какие наряды понравились вам?" - прокомментировала Брежнева.

Артистка также выложила несколько снимков в разделе сториз своего аккаунта.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Фолловеры оставили Вере множество приятных отзывов, восхищаясь ее образом, фигурой и красотой.

Красивая фигура, лицо, одежда...Вы и есть современная "Мерлин Монро"...Вы еще лет 200 будете примером стиля,красоты и женственности.

Вера, хоть в мешке ты будешь бесподобна! Любой мешок обзавидовался бы.

Юбка и топ, конечно, ты прекрасна

Не устану повторять, что Вы- Чудо-женщина. Успехов и вдохновения!

БЕЗУПРЕЧНА

Главное забыли написать - шикарная фигура

И как всегда шикарна и красива, юна, прелестна, просто Дива!

Вера ты самая красивая

Вера,ты супер!!! Я тебя обажаю

Как всегда- блестяще! Приятно смотреть! Красиво и со вкусом!

Суперский наряд и шикарная фигура

Просто и строго, и одновременно мегасексуально и дорого! Вера лучшая

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, Вера Брежнева покорила ультраблестящим образом в кроп-топе на концерте в Санкт-Петербурге.

А до этого Вера Брежневе взволновала сеть "горячим" фото в купальнике. 37-летняя певица оригинально похвасталась идеальной фигурой.

Также Брежнева умилила веселым семейным видео, на котором собралась огромная семья певицы, включая мужа Константина Меладзе.