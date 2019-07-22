Роскошный бриллиант: Вера Брежнева покорила ультра блестящим образом в кроп-топе

Брежнева сменила несколько образов за один вечер
Вера Брежнева буквально покорила свою многомиллионную армию поклонников новым по-настоящему ярким и блестящим образом. Певица выступила с концертом на одной из площадок в Санкт-Петербурге. При этом во время выступления Брежнева успела сменить несколько образов. Однако самый яркий запечатлела на серии фото.
Так, на своей instagram-страничке Бренжнева опубликовала небольшой фотоальбом, где можно в деталях рассмотреть ее сценический образ.
Брежнева блистала в необычной короткой курточке, обильно декорированной подвесками с искусственными бриллиантами. Под курткой – короткий бра-топ, также обильно украшенный бриллиантами. Отметим, что в этом сезоне на пике популярности именно топы в бельевом стиле – бра-топы. Селебритис активно используют этот эффектный элемент гардероба в своих сценических образах.
Стильная Вера Бренжева (фото: instagram.com/ververa)
Дополняют образ простые синие джинсы с завышенной талией. Осиную талию исполнительницы дополнительно подчеркивает тонкий блестящий поясок, который гармонично сочетает более спокойный низ с пестрым верхом.
Джинсы заправлены в черные полупрозрачные ботинки на каблуке. Ботинки, кстати, также декорированы блестками.
Блестящий образ Веры брежневой (фото: instagram.com/svetlanamelnikova)
Интересно, что во время выступления певица успевала менять штаны на различные юбки. Вначале она вышла в привычных джинсах. Затем – в белоснежной длинной юбке. Еще один образ – с пушистой голубой юбкой. При этом верх образа не менялся. Это всегда оставался эффектный сверкающий бра-топ.
Образы Веры Брежневой с бра-топом (фото: instagram.com/irinadeeva03042012)
Поклонники певицы поспешили прокомментировать ее новый яркий выход:
Скриншот комментариев: instagram.com/ververa
Напомним, до этого Вера Брежневе взволновала сеть "горячим" фото в купальнике. 37-летняя певица оригинально похвасталась идеальной фигурой.
А до этого Брежнева умилила веселым семейным видео, на котором собралась огромная семья певицы, включая мужа Константина Меладзе.