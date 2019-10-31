Прийшов до нас додому: Віра Кекелія розповіла про містичну зустріч з духом

Віра Кекелія (фото: прес-служба артистки)

Кекелія поділилася з читачами LITE "паранормальним спогадом"

Сьогодні, 31 жовтня, відзначають день всіх святих – Хелловін 2019. А в цей день, як відомо, можуть траплятися різні містичні речі. Своєю незрозумілою історією в ексклюзивному коментарі LITE поділилася українська співачка, учасниця "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія (раніше Віра підкорила мережу чуттєвими знімками в образі Мадонни. За словами виконавиці, одного разу у неї з чоловіком Романом сталася справді паранормальна історія – до мурашок по шкірі. Яку логічно пояснити неможливо.

"У нас з Ромкою був один досвід. Рома тоді жив на Лісовому масиві (ред. – житловий масив у Києві) і любив гуляти біля гарного озера. Щоб потрапити туди, потрібно пройти через ліс, а потім ще через кладовище. І ось одного разу по дорозі на озеро, ми йшли алеєю і розглядали пам'ятники, тому що це теж історії людей, до яких ти не можеш бути байдужим", - розповідає Кекелія.

"Ми погуляли на озері, класно провели час і прийшли додому. Ніч після цього дня і у мене, і у Роми була дуже неспокійною. Вранці прокинувшись, я сказала йому, що всю ніч пролежала з відчуттям того, що у нас в квартирі ще хтось є. У Роми було таке ж відчуття. Може нам все це здалося, але ми пов'язали це з прогулянкою через кладовище напередодні. Я не знаю, чи повірять читачі в таке, але мені здається, що в той вечір хтось продовжив шлях з нами і прийшов до нас додому. Ми без страху, з любов'ю, сказали цій душі дякую, що вона відвідала наш будинок і що їй пора повертатися. Наступна ніч у нас пройшла спокійно", - підсумувала виконавиця.

Зазначимо, що найближчий концерт "Жіночого Кварталу" в Києві відбудеться 22 листопада в "Жовтневому палаці".

До речі, нещодавно VERA KEKELIA презентувала новий сингл "Перлиною", на який зняла лірик-відео. Також артистку можна побачити в нових випусках "Жіночого Кварталу" студії "Квартал 95", а її голос можна почути щонеділі у проекті Танці з зірками 2019 на телеканалі "1+1".

VERA KEKELIA - ПЕРЛИНОЮ [LYRIC VIDEO]

Нагадаємо, раніше Віра Кекелія назвала свого фаворита на шоу Танці з зірками 2019. Свою улюбленицю співачка назвала "справжньою леді досконалість".