Невероятное тепло: Лилия Ребрик заворожила новогодней семейной фотооткрыткой

Ведущая поделилась теплым фото в кругу семьи
Лилия Ребрик привыкла проводить праздники в семейном кругу. Незадолго до Нового года она устроила атмосферную черно-белую семейную фотосессию. Теледива позировала с дочками Полиной и Дианой. Встречать 2020 год семья отправилась в Карпаты, а именно – на курорт Буковель. Соотвествующие фото можно увидеть в Instagram звезды.
"Дикая семейка" наслаждалась заснеженными пейзажами и не упустила возможности немного порезвиться и активно провести время. Пока старшая дочка спукалась с горки, ее звездная мама делала фото с младшей и любимым мужем Андреем Диким. Кстати, обе девочки были одеты в одинаковые зимние комбинезоны с оригинальным прнтом.
"Привіт всім із засніжених Карпат!" - написала Лилия.
Фото: Лилия Ребрик с семьей в Буковели (instagram.com/liliia.rebrik)
Позже она опубликовала атмосферную семейную фотооткрытку. Андрей и Лилия держат на руках дочек. Они счастливо улыбаются. Нарядная Диана позирует как настоящая модель, а маленькая Полина тянет ручки к старшей сестричке, пока папа держит ее на коленях. В кадр попала новогодняя сверкающая огнями елка.
"З Новим Роком 2020! Ну, привіт двадцяті. Нехай здійснюються найсміливіші мрії. І нехай збережеться все те хороше, що було раніше. Кохайте і будьте коханими. Робіть цей світ кольоровим... Бережіть свої родини", - обратилась Лилия к поклонникам в подписи под душевным фото.
Фото: Лилия Ребрик с мужем и дочками (instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики теледивы пришли в восторг от семейной идиллии в кадре. Они отметили, что кадр вышел невероятно теплым и завораживающим.
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Ранее Лилия Ребрик покорила эффектным образом в народном стиле и оригинальной вышиванке.