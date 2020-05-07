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Только ты и природа: Осадчая и Горбунов очаровали красочными фото из украинских "мини-Карпат"

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.05.2020 - 16:26
Только ты и природа: Осадчая и Горбунов очаровали красочными фото из украинских "мини-Карпат"
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Для прогулки по Ржищеву теледива выбрала "негламурный" спортивный наряд

Катя Осадчая с нетерпением ждет окончания карантина - телеведущая уже знает, какие три вещи они с мужем Юрием Горбуновым сделают первым делом, как это произойдет. Ну а пока они "отбывают" самоизоляцию в своем загородном доме в компании сыночка Ивана. На месте им уже не сидится, так что звездное семейство начинает потихоньку выезжать на прогулки недалеко от Киева. Не так давно они посетили живописный Витачов, теперь же проехали немного дальше в том же направлении и добрались до Ржищева.

Несмотря на дождливую погоду, Катя и Юрий не стали отменять поездку - и не пожалели! Природа и виды на Днепр с холмов возле городка просто завораживающие, что доказывают красочные фото в аккаунтах ведущих. Осадчая не преминула шутливо отметить, что в кадр попала и Иван-гора.

Для прогулки теледива выбрала совсем "негламурный" образ под стать погоде - светло-бирюзовый спортивный костюм и светлые кроссовки, а сверху надела красную ветровку. На лице артистки нет ни капли макияжа, а волосы она собрала в низкий хвост.

"Моя прекрасна Україна! яка ж красива в нас країна!!!! І на світлині Іван гора ) все не просто так", - написала Катя.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Горбунов в серой толстовке и жилетке тоже сделал селфи на фоне красивого пейзажа.

"Тільки ти і дивовижна природа, омита дощем!" - подписал снимок шоумен.

Только ты и природа: Осадчая и Горбунов очаровали красочными фото из украинских &quot;мини-Карпат&quot;

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Пользователи сети полностью согласились с ведущими и оставили много теплых отзывов.

  • Яка ви гарна
  • Так вона прекрасна
  • Приємно бачити рідне місто)
  • Мій рідний Ржищів. Міні Карпати за своєм рельєфом
  • Люблю Вас Катя, как специалиста своего дела! Но вот не пойму это модный костюм?! ....
  • Україна-чарівна)
  • Дійсно....краса неймовірна
  • Дуже гарне місце!
  • Очень у нас красивая Украина!!! Душа радется, все расцветает, зеленеет, цветет....прекрасная весна
  • Почему вы выбираете такую одежду?
  • Да, это правда наша Украина очень красивая)))
  • Ще дуже гарне місце, де видно Покровську церкву на острівку
  • Яка краса
  • Дякуємо, що робите наше місто відомим. Ржищівська земля багата на таланти. Тут народились поетеса Ліна Костенко, живописець Володимир Сидорук

Только ты и природа: Осадчая и Горбунов очаровали красочными фото из украинских &quot;мини-Карпат&quot;

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Юрий Горбунов удивил фото в необычной "компании" - ведущий сфотографировался с чучелом медведя.

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