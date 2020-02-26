Не приняли в ВУЗ: Вика из НеАнгелов неожиданно призналась, почему стала певицей

Вика Смеюха сумела удивить своих фанатов неожиданным признанием
Виктория Смеюха, певица из группы НеАнгелы, которая решила устроить себе европейские каникулы и посетить сразу несколько стран, успела побывать в Германии и прогуляться про французским улочкам, сделала неожиданное для своих фанатов признание.
Исполнительница открыла тайну, которая была не известна даже самым активным ее поклонникам. Голосистая Вика, оказывается имеет еще один невероятный талант — она художница.
Девушка закончила лицей искусств и даже собиралась продолжить карьеру художницы и поступить в высшее учебное заведение на факультет дизайна.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
"А вы знаете, что я закончила лицей искусств по классу живописи? И даже собиралась стать дизайнером!... Но... ! Украине повезло, и меня не приняли в ВУЗ, а то, вы могли бы и не услышать мой голос!" - призналась Смеюха в Instagram под постом с яркой картиной - портретом девушки.
Так, оказалось, что Украина могла никогда и не узнать Викторию, как певицу, сложись ее судьба немного иначе и поступи она в университет, о котором мечтала.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Свои слова она подтвердила яркими фото с картиной, которую написала в художественной студии.
"Находясь в Харькове, я снова окунулась в атмосферу художества. Очень приятно было взять в руки кисти и краски. Как вам результат?" - попросила вокалистка оценить ее работу подписчиков.
Подписчики признались, что Виктории удалось удивить их, потому что никто не знал, что девушка обладает художественным талантом. Они высоко оценили яркий портрет, написанный девушкой и порекомендовали не затягивать с собственной выставкой и даже продажей картин.