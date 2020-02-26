Не приняли в ВУЗ: Вика из НеАнгелов неожиданно призналась, почему стала певицей

Виктория Смеюха, певица из группы НеАнгелы, которая решила устроить себе европейские каникулы и посетить сразу несколько стран, успела побывать в Германии и прогуляться про французским улочкам, сделала неожиданное для своих фанатов признание.

Исполнительница открыла тайну, которая была не известна даже самым активным ее поклонникам. Голосистая Вика, оказывается имеет еще один невероятный талант — она художница.

Девушка закончила лицей искусств и даже собиралась продолжить карьеру художницы и поступить в высшее учебное заведение на факультет дизайна.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"А вы знаете, что я закончила лицей искусств по классу живописи? И даже собиралась стать дизайнером!... Но... ! Украине повезло, и меня не приняли в ВУЗ, а то, вы могли бы и не услышать мой голос!" - призналась Смеюха в Instagram под постом с яркой картиной - портретом девушки.

Так, оказалось, что Украина могла никогда и не узнать Викторию, как певицу, сложись ее судьба немного иначе и поступи она в университет, о котором мечтала.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Свои слова она подтвердила яркими фото с картиной, которую написала в художественной студии.

"Находясь в Харькове, я снова окунулась в атмосферу художества. Очень приятно было взять в руки кисти и краски. Как вам результат?" - попросила вокалистка оценить ее работу подписчиков.

Фото: (instagram.com/vikanablack)

Подписчики признались, что Виктории удалось удивить их, потому что никто не знал, что девушка обладает художественным талантом. Они высоко оценили яркий портрет, написанный девушкой и порекомендовали не затягивать с собственной выставкой и даже продажей картин.

Умничка

Супер, видно,что талант

Красивая картина и очаровательная художница

Стильно

Талантливая девушка во всем ) результат даже очень. Так можно и до выставки собственных работ дойти

Талант! Даже удивительно, что не поступили. Но ведь можно творить и без образования. Великие художники не имеют за плечами ВУЗы

Крутяк!!!

Может Вам стоит выставить на продажу свои картины?

Прекрасная работа