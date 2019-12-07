Принцессы в перьях: Слава из НеАгелов в прозрачной юбке покорила фото с дочкой-именинницей

Слава Каминская из группы НеАнгелы после развода сконцентрировалась на работе и детях. Хоть певица признается, что не умеет быть одна и сейчас рядом с ней есть мужчина, строить далеко идущие планы она не спешит. Артистка старается наслаждаться прекрасными мгновениями жизни и щедро дарит тепло родным и близким. Так, 6 декабря Слава отпраздновала знаменательное событие – день рождения ее доченьки Лауры.

Звездная мама оставила для девочки трогательные слова и пожелания. А позже опубликовала праздничное фото, на котором позирует вместе с именинницей в total white-образе.

"Моя маленькая девочка, добрая, волшебная, невероятная. Ты и есть ЛЮБОВЬ! Пусть каждый твой день будет счастливым! Я сделаю все, чтобы ты всегда улыбалась! С днем рождения, Лаура!" - написала Слава.

Фото: дочка Славы Каминской Лаура (instagram.com/babaslavka)

Она опубликовала эффектный снимок с маленькой именинницей. Певица позирует в длинной прозрачной белой кружевной юбке и белоснежной тунике, украшенной перьями на рукавах и по нижнему краю. Талия артистка выделила поясом.

Малышка Лаура держит маму за руку и выглядит не менее торжественно. На девочке - длинное белое платье свободного кроя с рукавами из перьев. В руке она держит игрушку.

"Принцессы в перьях хотели всем сказать огромное спасибо за поздравления. Цем", - подписала звезда семейный кадр.

Фото: Слава Каминская с дочкой (instagram.com/babaslavka)

Поклонники Славы ринулись поздравлять именинницу и ее маму, а также не жалели комплиментов.

Які ж красиви Принцеси!

Такие воздушные. Облачка зефирки

Красотки

Какая шикарная мама

Волшебные

Два ангела

Какая взрослая уже. Красотка, мамина копия

Девочки, какие вы красивые! Будьте здоровы и счастливы

Богиня

Девочки, вы просто прелесть

Какие вы красотки!

Скриншот комментариев

Напомним, что Слава из НеАнгелов позабавила эффектным номером "нового состава" группы.