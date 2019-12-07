Принцеси в пір'ї: Слава з НеАгелів в прозорій спідниці підкорила фото з донькою-іменинницею

Слава Камінська з гурту НеАнгели після розлучення сконцентрувалася на роботі і дітях. Хоч співачка зізнається, що не вміє бути одна і зараз поруч з нею чоловік, будувати далекосяжні плани вона не поспішає. Артистка намагається насолоджуватися прекрасними миттєвостями життя і щедро дарує тепло рідним і близьким. Так, 6 грудня Слава відсвяткувала знаменну подію – день народження донечки Лаури.

Зіркова мама залишила для дівчинки зворушливі слова і побажання. А пізніше опублікувала святкове фото, на якому позує разом з іменинницею в total white-образі.

"Моя маленька дівчинка, добра, чарівна, неймовірна. Ти і є ЛЮБОВ! Нехай кожен твій день буде щасливим! Я зроблю все, щоб ти завжди усміхалася! З днем народження, Лаура!" - написала Слава.

Фото: донька Слави Камінської Лаура (instagram.com/babaslavka)

Вона опублікувала ефектний знімок з маленькою іменинницею. Співачка позує у довгій прозорою білій мереживній спідниці і білосніжній туніці, оздобленій пір'ям на рукавах і по нижньому краю. Талію артистка виділила поясом.

Маленька Лаура тримає маму за руку і виглядає не менш урочисто. На дівчинці - довга біла сукня вільного крою з рукавами з пір'я. В руці вона тримає іграшку.

"Принцеси в пір'ї хотіли всім сказати величезне спасибі за привітання. Цем", - підписала зірка сімейний кадр.

Фото: Слава Камінська з донькою (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники Слави кинулися вітати іменинницю і її маму, а також не шкодували компліментів.

Які ж красиви Принцеси!

Такі повітряні. Хмарки зефірки

Красуні

Яка шикарна мама

Чарівні

Два янгола

Яка вже доросла. Красуня, мамина копія

Дівчатка, які ви гарні! Будьте здорові і щасливі

Богиня

Дівчатка, ви просто чарівні

Які ви красуні!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Слава з НеАнгелів потішила ефектним номером "нового складу" гурту.