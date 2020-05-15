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"Принцесса ночи": дочь Оли Поляковой в купальнике похвасталась вечерним релаксом в бассейне

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Девушка показала стройную фигуру в красном купальнике

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша активно ведет свою страничку в Instagram и уже является весьма популярным блогером - у 15-летней красотки более 150 тысяч подписчиков. Девушка публикует яркие фото в стильных образах, участвует в популярных флешмобах, а порой так даже пугает своих поклонников странными снимками с "избитым" лицом. Карантин ее семья проводит в загородном доме, так что они регулярно выбираются на прогулки и дышат свежим воздухом.

А еще на участке есть небольшой бассейн, где Маша любит понежиться. Девушка показала в Instagram свой вечерний релакс, а заодно и похвасталась стройной фигурой. Юная Полякова позировала в красном цельном купальнике, сидя в воде и принимая эффектные позы.

А вот придумать подпись к кадрам Маша предложила подписчикам.

"Как бы вы подписали эту фотку", - прокомментировала она.

Фолловеры не заставили себя ждать и засыпали красотку своими вариантами, не забывая также и о комплиментах.

  • Принцесса ночи
  • Я би підписала ці фотки нічна львіца
  • Бамба ракєта
  • Вечерняя сказка релакса
  • Ваааау. Ничего себе. Богиня
  • Как всегда шикарна и превосходна
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Скриншот комментариев

Ранее 15-летняя дочь Оли Поляковой Маша очаровала красотой на милом фото с собачкой.

Автор: Марта Никитко