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"Принцеса ночі": дочка Олі Полякової в купальнику похвалилася вечірнім релаксом в басейні

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Дівчина показала струнку фігуру в червоному купальнику

Старша дочка співачки Олі Полякової Маша активно веде свою сторінку в Instagram і вже є досить популярним блогером - у 15-річної красуні понад 150 тисяч підписників. Дівчина публікує яскраві фото в стильних образах, бере участь у популярних флешмобах, а деколи так навіть лякає своїх шанувальників дивними знімками з "побитим" обличчям. Карантин її сім'я проводить в заміському будинку, так що вони регулярно вибираються на прогулянки і дихають свіжим повітрям.

А ще на ділянці є невеликий басейн, де Маша любить поніжитися. Дівчина показала в Instagram свій вечірній релакс, а заодно і похвалилася стрункою фігурою. Юна Полякова позувала в червоному цілісному купальнику, сидячи у воді і приймаючи ефектні пози.

А ось придумати підпис до кадрів Маша запропонувала підписникам.

"Як би ви підписали цю фотку", - прокоментувала вона.

Фолловери не змусили себе чекати і засипали красуню своїми варіантами, не забуваючи також і про компліменти.

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Скріншот коментарів

Раніше 15-річна дочка Олі Полякової Маша зачарувала красою на милому фото з собачкою.

Автор: Марта Нікітко