"Принцеса ночі": дочка Олі Полякової в купальнику похвалилася вечірнім релаксом в басейні

Дівчина показала струнку фігуру в червоному купальнику
Старша дочка співачки Олі Полякової Маша активно веде свою сторінку в Instagram і вже є досить популярним блогером - у 15-річної красуні понад 150 тисяч підписників. Дівчина публікує яскраві фото в стильних образах, бере участь у популярних флешмобах, а деколи так навіть лякає своїх шанувальників дивними знімками з "побитим" обличчям. Карантин її сім'я проводить в заміському будинку, так що вони регулярно вибираються на прогулянки і дихають свіжим повітрям.
А ще на ділянці є невеликий басейн, де Маша любить поніжитися. Дівчина показала в Instagram свій вечірній релакс, а заодно і похвалилася стрункою фігурою. Юна Полякова позувала в червоному цілісному купальнику, сидячи у воді і приймаючи ефектні пози.
А ось придумати підпис до кадрів Маша запропонувала підписникам.
"Як би ви підписали цю фотку", - прокоментувала вона.
Фолловери не змусили себе чекати і засипали красуню своїми варіантами, не забуваючи також і про компліменти.
Скріншот коментарів
Раніше 15-річна дочка Олі Полякової Маша зачарувала красою на милому фото з собачкою.
Автор: Марта Нікітко