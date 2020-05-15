"Принцеса ночі": дочка Олі Полякової в купальнику похвалилася вечірнім релаксом в басейні

Старша дочка співачки Олі Полякової Маша активно веде свою сторінку в Instagram і вже є досить популярним блогером - у 15-річної красуні понад 150 тисяч підписників. Дівчина публікує яскраві фото в стильних образах, бере участь у популярних флешмобах, а деколи так навіть лякає своїх шанувальників дивними знімками з "побитим" обличчям. Карантин її сім'я проводить в заміському будинку, так що вони регулярно вибираються на прогулянки і дихають свіжим повітрям.

А ще на ділянці є невеликий басейн, де Маша любить поніжитися. Дівчина показала в Instagram свій вечірній релакс, а заодно і похвалилася стрункою фігурою. Юна Полякова позувала в червоному цілісному купальнику, сидячи у воді і приймаючи ефектні пози.

А ось придумати підпис до кадрів Маша запропонувала підписникам.

"Як би ви підписали цю фотку", - прокоментувала вона.

Фолловери не змусили себе чекати і засипали красуню своїми варіантами, не забуваючи також і про компліменти.

Принцеса ночі

Я бі підписала ці фотки нічна львіца

Бамба ракєта

Вечірня казка релаксу

Ваааау. Нічого собі. Богиня

Як завжди шикарна і чудова

Афродіта красотуля

Красуня Маша Полякова в Басейні

Сексуальна дівчина

Красуня

Вечірній відпочинок прекрасної дами

Нові умови карантину)

найкрасивіша в світі

Вечірня красуня

Фото , Вечір в басейні ,,

Корона біч

Скріншот коментарів

Раніше 15-річна дочка Олі Полякової Маша зачарувала красою на милому фото з собачкою.