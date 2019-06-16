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Принцесса Марокко: Джамала в роскошном платье-вышиванке заворожила ярким "луком"


Джамала посетила столицу Марокко и показала фанам новые фотографии

Джамала продолжает восхищать своих подписчиков новыми фотографиями с Марокко. На этот раз популярная певица показала фотографии с последнего города в котором она побывала - Рабат. Новые снимки певица выставила на своей странице в Instagram.

Джамала отметила, что сразу чувствуется, что находишься в столице. По ее словам в Рабате идеальные дороги, огромные проспекты, невероятной красоты архитектура, абсолютная чистота и свежесть.

"Только въехали и уже успели побывать в мавзолее Мухаммеда V и посетить древние руины Шелла", - написала Джамала.

Стоит отметить, что в Марокко певица отправилась неделю назад со своим супругом Сеит-Бекиром.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети также прокомментировали новые фотографии певицы.

  • Солнышко;
  • Нереальная красотка;
  • Боже, так красиво;

Скриншот с Instagram

  • Красавица;
  • Очень хорошее, нежное и чувственное фото;
  • Невероятно выглядишь, как всегда.

Скриншот с Instagram

Напомним, что Джамала в алом платье свела дыхание красотами Марокко

Ранее сообщалось о том, что Джамала поделилась историей создания уникального платья для поездки в Марокко.
 

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