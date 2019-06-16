Принцеса Марокко: Джамала в розкішному платті-вишиванці заворожила яскравим "луком"

Джамала відвідала столицю Марокко і показала фанам нові фотографії
Джамала продовжує захоплювати своїх дописувачів новими фотографіями з Марокко. На цей раз популярна співачка показала фотографії з останнього міста в якому вона побувала - Рабат. Нові знімки співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.
Джамала зазначила, що відразу відчувається, що знаходишся в столиці. За її словами в Рабаті ідеальні дороги, величезні проспекти, неймовірної краси архітектура, абсолютна чистота і свіжість.
"Тільки в'їхали і вже встигли побувати в мавзолеї Мухаммеда V і відвідати давні руїни Шелла", - написала Джамала.
Варто зазначити, що в Марокко співачка вирушила тиждень тому зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Користувачі мережі також прокоментували нові фотографії співачки.
Скріншот з Instagram
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що Джамала в червоній сукні звела дихання красою Марокко.
Раніше повідомлялося про те, що Джамала поділилася історією створення унікальної сукні для поїздки в Марокко.