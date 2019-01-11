Принц Уильям оконфузился на дне рождения Кейт Миддлтон

Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцог Кембриджский едва не расстроил жену, ожидающую его прибытия на празднование своего дня рождения

Герцог Кембриджский, принц Уильям едва не пропустил торжество по поводу дня рождения жены Кейт Миддлтон, которой исполнилось 37 лет. Правда, на это у него была уважительная причина, передает Daily Mail.

Герцогин Кембриджская решила отметить знаменательную дату, устроив чаепитие в Кенсингтонском дворце. Среди гостей были и дети королевской четы - сын Джордж, дочь Шарлотта и маленький Луи.

Стоит сказать, что дата празднования совпала с рабочей поездкой принца Уильяма. 9 января он отправился на 30-й юбилей британской благотворительной организации London's Air Ambulance. Мероприятие затянулось, и Уильям опоздал к супруге, но, надо отметить, что герцог Кембриджский все же прибыл на торжественное чаепитие, не желая расстраивать супругу и детей.

Фото: принц Уильям (instagram.com/kensingtonroyal)

Фото: принц Уильям (instagram.com/kensingtonroyal)

Фото: принц Уильям (instagram.com/kensingtonroyal)

Добираться во дворец ему пришлось на своем персональном вертолете MD 902 Explorer.

Какой подарок принц Уильям преподнес Кейт Миддлтон, неизвестно. Кенсингтонский дворец предпочел не распространяться на этот счет, следовательно, презент носил личный характер и предназначался не для посторонних глаз.

Напомним, что LITE сделал подборку самых ярких образов Кейт Миддлтон специально к ее дню рождения, который герцогиня Кембриджская отметила 9 января. Вы сможете оценить каждый из шести ансамблей, в которых она появлялась на торжественных мероприятиях последние несколько лет.

Ранее всплыли интересные факты из биографии герцогини Кембриджской. Оказалось, что она была самой популярной девочкой школы. Во время учебы в одном из самых престижных заведений, Марлборо в Уилтшире, практически все одноклассники были влюблены в нее, хот, появившись в школе-интернате, Кейт была поначалу тихой и скромной.

К слову, в затяжной конфликт между Кейт Миддлтон и Меган Маркл, который был слишком очевиден не только для инсайдеров, но и стал достоянием общественности, вмешалась королева Елизаветы II.

Видео: РБК-Украина