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Принц Гарри отказался от семейной традиции ради Меган Маркл

Lite » Звезды 16.12.2018 - 19:37
Принц Гарри отказался от семейной традиции ради Меган Маркл
Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (twitter.com/KensingtonRoyal)

Принц решил не расстраивать беременную жену

Герцогиня Меган Маркл, которую могут наградить новым титулом, вынудила своего мужа принца Гарри отказаться от его семейной традиции ходить на охоту. Дело в том, что супруга британского принца категорически не приемлет убийство всего живого, а также не носит меховых изделий.

Герцогиня Сассекская является активной защитницей прав животных. Как передает таблоид Daily Mail, Гарри вынужден будет пропустить рождественскую охоту ради любимой жены. Отметим, что теперь Уильям отправится на ежегодное "развлечение" без брата.  По словам издания, в семье Гарри Маркл уже устраивала скандал после того, как Гарри принял участие в охоте на кабанов в Германии. С тех пор Гарри отложил охотничье ружье в дальний ящик.

Принц Гарри отказался от семейной традиции ради Меган Маркл

Фото: принц Гарри и Меган Маркл (hochu.ua)

Из-за негодования Меган в королевской семье возникло непонимание и братья лишились ежегодной традиции, которая соединяла их вместе перед Рождеством.

Как ранее мы писали, Меган Маркл показала округлившийся животик на церемонии The Fashion Awards 2018.

Кстати, ранее Меган Маркл появилась на благотворительном концерте Royal Variety Performance в театре Палладиум в Лондоне, который ежегодно проходит под патронатом королевы.

 

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