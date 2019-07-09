"Пример счастливой семьи": именинница Снежана Бабкина умилила душевным фото с мужем

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

Молодые многодетные родители выглядят счастливыми и влюбленными

Сергей Бабкин недавно вновь стал счастливым отцом. Он души не чает в сыночке Елисей - третий совместный ребенок для музыканта и его жены Снежаны Бабкиной. Певец не отходит от сына буквально ни на шаг и уже с первых дней жизни развивает унего безупречным музыкальный слух. В семье Сергея вслед за рождением малыша произошло еще одно знаменательное событие – 8 июля его жена, Снежана Баабкина отметил день рождения. Музыкант душевно поздравил вторую половинку, а она опубликовала на странице Instagram милое фото с мужем.

На снимке именинница и ее любимый мужчина демонстрируют самый настоящий family look. На Сергее – рубашка с модным принтом пейсли, а на Снежане – удобный комбинезон такой же расцветки. Пара смеется, соприкоснувшись руками, музыкант обнимает жену за талию, а она в порыве эмоций чуть откинула голову назад.

Фото сделано на крыльце частного дом Бабкиных. Вокруг много зелени, беседка, бирюзовые перила и балкончик, много цветов в ящиках.

"Мои счастливые 34", - коротко и просто подписала свое Снежана фото с мужем.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

Поклонники принялись поздравлять именинницу и не упустили возможности с восторгом отозваться о ее большой семье, назвав примером для подражания.

"Реальный пример счастливой семьи для меня", "С днем рождения! Пусть счастье пребывает в каждой минутке твоей жизни!", "Как у Вас красиво!", "Щирі вітання! Безмежного щастя і здійснення всіх мрій! Ви неймовірна пара!", "С днем рождения! Продолжайте быть счастливыми и радовать всех своим семейным счастьем!", "Пусть все планеты всегда сходятся в одну большую Планету Любви!" - поетично поздравляли именинницу комментаторы.

Скриншот комментариев

Также Снежана показала трогательные кадры общения Сергея с маленьким Елисеем и похвасталась подарками от родных и близких. Так, сын Артур презентовал ей жидкую помаду, дочь Васелина – открытку ручной работы, а муж – парфюм.

Фото: Сергей Бабкин с сыном Елисеем (instagram.com/snezhana_babkina)

Ранее Сергей Бабкин рассказал о буднях молодого папы, а также признался, что на самом деле чувствует после рождения сына.