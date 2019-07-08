ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сергей Бабкин поэтично сравнил семью с Солнечной системой 

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.07.2019 - 17:30
Сергей Бабкин поэтично сравнил семью с Солнечной системой 
Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_officia)

Артист рассказал о гармонии, царящей в его семье

 Популярный музыкант и актер Сергей Бабкин, который сейчас с головой окунулся в будни молодого папы и посвящает много времени уходу за сыном Елисеем, поделился с подписчиками своего Instagram чувствами, которые вызывает у него жена Снежана. В день ее рождения Сергей написал романтические строки, сравнив супругу со звездой — центром Солнечной системы, а себя назвал ее спутником. Детям достались роли планет, которые вращаются вокруг светила.

Сергей Бабкин поэтично сравнил семью с Солнечной системой Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/babkin_officia)

 "Наша маленькая Солнечная система включает в себя уже три Планеты, Спутник и его Звезду. Естественно-красивую, потрясающе-тёплую и невозмутимо-яркую Звезду. Это ты, Любимая моя! Только когда ты рядом- есть жизнь. И она такая, какой должна быть - удивительная и непредсказуемая. Когда мы все вместе кружимся вокруг тебя, в нашей вселенной наступает гармония!" - признался артист своим подписчикам.

На что фанаты заметили, что чета Бабкиных действительно пример счастливой семьи, которому хочется подражать.

 
  • Сколько любви в этих словах! 
  • Каждый раз восхищаюсь вашей семьёй. С праздником!
  • Вы - пример счастливой семьи!
  • Очень красивое фото. Счастья Вашей солнечной системе
  • С Днём рождения Снежану! Вашей семьей хочется любоваться! Берегите свою солнечную систему 
  • Какие бесподобные слова! Как хочеться их слышать каждой женщине-матери
  • Какие красивые слова. И ваша семья.
  • Красавица 

Напомним, недавно Сергей Бабкин признался, каково это вспомнить бессонные ночи из-за не спящего младенца. Он в своем блоге Instagram разоткровенничался о буднях молодого папы. 

Ранее жена Сергея Бабкина опубликовала фото с сыном на руках, сделанное на второй день после родов.

Сергей Бабкин откровенно поделился впечатлениями о совместных родах с женой Увидела во сне: Бабкины рассекретили необычное имя новорожденного сына
Новости Украины музыкантСергей Бабкин
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь