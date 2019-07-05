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Такой релаксище! Бабкин разоткровенничался о буднях молодого папы

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.07.2019 - 11:27
Такой релаксище! Бабкин разоткровенничался о буднях молодого папы
Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

Музыкант сделал трогательное признание о малыше

Популярный музыкант и актер Сергей Бабкин признается, что с появлением на свет сыночка Елисея его жизнь буквально встала с ног на голову. Мальчик родился в одном из киевских роддомов 18 июня. Жена артиста Снежана Бабкина рассказала, что необычное имя крохи увидела во сне, причем задолго до своей третьей беременности. Сергей присутствовал на родах и всячески поддерживал жену, именно потому все прошло легко комфортно и безболезненно. Теперь же музыкант охотно делится в Instagram фото с Елисеем и рассказывает о буднях молодого папы.

Певец отметил, что с появление малыша все отошло на второй план, теперь жизнь кипит вокруг сыночка. Но это нисколько не тяготит музыканта, а наоборот. Теперь он боле расслаблен и одновременно сосредоточен, а свое состояние Сергей сравнил с медитацией.

"Надо же! С появлением новой жизни все уходит на второй план, занимает второстепенные роли : работа, суета, выполнение задач.... Целый день хлопочешь возле малыша, возле старшеньких, вроде не отдыхаешь, а на самом деле - такой релаксище! Все посторонние мысли улетучились, голова свободна! Самая настоящая медитация! Ты собран, сконцентрирован и каждый миг находишься здесь и сейчас! Пока Елисей лежит, все лежит. Он пойдет и все пойдет", - признался музыкант, сопроводив текст воодушевленным фото.

Такой релаксище! Бабкин разоткровенничался о буднях молодого папы

Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_official)

Поклонников привели восторг откровения многодетного папы. Они восхитились тем, как трепетно и нежно Сергей говорит о сыночке.

Такой релаксище! Бабкин разоткровенничался о буднях молодого папы

Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_official)

"Последняя фраза просто. Ее не прочувствуешь пока не проживешь. Так просто и так истинно и глубоко", "Очень трогательно", "Видно, что человек стал папой! Счастливым папой", "Класс! Супер-родитель! Снежке повезло с мужем!", "Даже помолодел папка", "Замечательные слова, замечательного отца!" - писали комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Ранее жена Сергея Бабкина опубликовала фото с сыном на руках, сделанное на второй день после родов.

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