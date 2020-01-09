Прикоснуться к вечности: Ксения Мишина показала редкие фото с сыном из Египта

Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)

Актриса вместе с сыночком посетили древние пирамиды в Гизе

Победительница Танцев со звездами 2019, популярная актриса Ксения Мишина умеет поразить неожиданным перевоплощение - так, недавно звезда примерила образ из некогда популярного сериала "Династия", представ на фото в луке дивы из 80-х. А после празднования Нового года она решила немного передохнуть и вместе с семилетним сыном Платоном, которого воспитывает одна, улетела в Египет.

Мама с сыном выбрали для каникул морской курорт Шарм-эль-Шейх. Однако, как призналась Ксения, им не повезло с отелем и погодой, поэтому они решили потратить время на интересную поездку и отправились к древним пирамидам в Гизе, что возле Каира.

На своей странице в Instagram Мишина поделилась эффектными кадрами на фоне старинных сооружений - одного из старых семи чудес света. К слову, звезда довольно редко показывает в сети своего сына, однако много и очень тепло рассказывает о нем.

Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)

Актриса с сыном весело позировали на фоне пирамид - однако по фото видно, что погода действительно довольно прохладная. Ксения одета в толстовку, кофту с капюшоном, лосины и кроссовки, Платон же в куртке с капюшоном, теплых брюках и обуви.

"Прикоснуться к Вечности всегда прекрасно ...Пожалуй, в этот раз - это единственное место, которое максимально впечатлило и зарядило) Когда море холодное и отель - ошибка, главная цель - найти счастье и позитив в себе. Мы с Платоном всем шлём любовь", - поделилась Мишина под публикацией.

Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)

Подписчики актрисы желают им с сыном хорошего отдыха и восхищаются живописными видами.

Вау, очень красивые и счастливые! А почему так тепло одеты, там в пустыне холодно?

Как красиво

Чудесные

Хорошего отдыха

Красота !

Як класно ) З Різдвом вас

Желаю в новом году найти вам папу вы достойны счастья

Красивые. Хорошего отдыха

Вы крутые;))

Очень красиво

Вы очень красивая

Я думаю Вы прекрасная мама!!!

Класного Путешествие тебе Ксюша и твоему сыну.. С Рождеством тебя

Какая же вы красивая, восхищаюсь вами

Скриншот комментариев (instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, Ксения Мишина призналась, как живет после победы в Танцах со звездами 2019.